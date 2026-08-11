El alcalde socialista de Sacedón exige al Gobierno el cese del delegado Sabrido por "justificar" el trasvase Tajo-Segura

El alcalde de Sacedón (Guadalajara), Francisco Pérez Torrecilla, del PSOE, ha exigido este martes el "cese inmediato" del delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, por "justificar la continuidad" del trasvase Tajo-Segura.

En una nota de prensa, el Consistorio ha afeado las declaraciones de Sabrido, quien este lunes indicó que, aunque las derivaciones deben "tener un fin", no se puede "estrangular económicamente" a las comunidades del Levante que dependen del agua del Alto Tajo.

Para Pérez Torrecilla, estas palabras "traspasan una línea que hace imposible que Sabrido siga ejerciendo como máxima representación territorial del Gobierno de España en Castilla-La Mancha".

"No pedimos su dimisión porque no esperamos que quien demuestra semejante incomprensión del problema sea capaz de asumir voluntariamente la responsabilidad de sus palabras. Exigimos que sea cesado", ha dicho el primer edil.

Desde Sacedón han advertido que "Castilla-La Mancha merece un delegado del Gobierno que conozca la realidad de esta tierra y que, como mínimo, no justifique su sacrificio permanente para proteger intereses económicos ajenos".

El alcalde, del mismo partido que Sabrido, ha lamentado que el delegado "contraponga la protección de la economía levantina a la situación de la cabecera del Tajo" y los municipios ribereños.

"¿Y nuestra economía? ¿Y las empresas de Sacedón? ¿Y nuestro turismo, nuestros empleos, nuestros vecinos y nuestro futuro?", se ha preguntado.

Pérez Torrecilla ha calificado de "escandaloso" que Sabrido "parezca asumir como prioridad que el Levante pueda mantener intacto su modelo económico, aunque para ello haya que seguir comprometiendo el nuestro".

Además, ha indicado que "no vamos a aceptar" que "nos dé además lecciones de solidaridad mientras desde los municipios ribereños llevamos décadas viendo cómo nuestro principal recurso natural sale por el canal".