Paco Núñez se ve con más votos que el PSOE y gobernando Castilla-La Mancha sin Vox: "Está encima de la mesa"

Paco Núñez durante su intervención en un foro organizado por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. Javier Longobardo

Tras los pactos que permitieron al PP gobernar junto a Vox en varias comunidades autónomas, Paco Núñez quiere un escenario diferente para Castilla-La Mancha. El líder de los 'populares' ha asegurado que "no necesitaríamos a Vox para gobernar" si el PP consigue "un voto más" que el PSOE en las elecciones de 2027, al entender que el Estatuto de Autonomía permitiría formar un Ejecutivo en solitario si no existe una mayoría alternativa.

En una entrevista concedida a Europa Press, Núñez ha defendido que ese escenario "está encima de la mesa" y ha asegurado que las encuestas de los últimos dos años y el "ambiente que hay en la calle" apuntan a la posibilidad de que el PP supere al PSOE en las urnas.

Las declaraciones llegan cuando falta menos de un año para el inicio del ciclo preelectoral y después de una legislatura marcada por el dominio parlamentario del PSOE de Emiliano García-Page, que gobierna con mayoría absoluta desde las elecciones autonómicas de 2023.

El dirigente del PP ha recordado que el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha contempla un sistema de investidura diferente al de otras comunidades autónomas. Según ha explicado, si no existe un acuerdo alternativo entre el resto de fuerzas políticas, la Presidencia de la Junta recae en el candidato de la lista más votada, evitando así una repetición electoral.

"Ningún socio para gobernar"

"Si el Partido Popular saca un voto más, no necesita a ningún socio para poder gobernar", ha insistido Núñez, quien ha asegurado que el objetivo de su formación es ganar las próximas elecciones y hacerlo con la suficiente fuerza para constituir un gobierno en solitario.

Las palabras de Núñez cobran especial relevancia después de que el Partido Popular haya necesitado el apoyo de Vox para gobernar en varias comunidades autónomas tras las elecciones de mayo de 2023.

En autonomías como la Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura o Murcia, el PP alcanzó acuerdos con Vox tras las elecciones autonómicas de 2023 para formar gobiernos de coalición, una fórmula que ya había estrenado un año antes en Castilla y León y que también se reprodujo en numerosos ayuntamientos.

Sin embargo, ese escenario cambió en julio de 2024, cuando Vox abandonó los ejecutivos autonómicos que compartía con el PP por su rechazo al acuerdo del Gobierno de Pedro Sánchez para el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas.

Desde entonces, varios gobiernos del PP pasaron a gobernar en minoría y necesitan apoyos parlamentarios, principalmente de Vox, para sacar adelante leyes y presupuestos, un escenario del que ahora Paco Núñez trata de desmarcarse de cara a las elecciones autonómicas de 2027.

En Castilla-La Mancha, en cambio, la situación ha sido distinta durante toda la legislatura. La mayoría absoluta obtenida por Emiliano García-Page en 2023 permitió al PSOE gobernar en solitario, mientras que el PP quedó como principal fuerza de la oposición y Vox, con cuatro diputados, no resultó determinante para la investidura ni para la formación del Ejecutivo.

"Habrá que negociar"

Pese a defender que un eventual Ejecutivo del PP podría constituirse sin Vox, Núñez ha reconocido que la gobernabilidad diaria exigiría alcanzar acuerdos con otras fuerzas políticas si no existiera mayoría absoluta.

En este sentido, ha señalado que la aprobación de leyes o de los presupuestos autonómicos obligaría a abrir negociaciones tanto con Vox como con el PSOE.

"Si no hay mayorías absolutas tendremos que negociar con Vox y también con el Partido Socialista para buscar acuerdos si queremos aprobar unos presupuestos. Eso no cierra la puerta a negociar", ha señalado el presidente regional del PP.

Como ejemplo, ha recordado su etapa como alcalde de Almansa, donde gobernó en coalición con una formación independiente, defendiendo que el diálogo entre distintas fuerzas políticas forma parte de la gestión institucional.

Adelanto electoral y críticas a Sánchez

Durante la entrevista, Núñez también se ha pronunciado sobre la política nacional y ha reiterado su deseo de que se celebren elecciones generales anticipadas para que el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, pueda llegar cuanto antes a la Presidencia del Gobierno.

A su juicio, la continuidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez perjudica tanto a España como a Castilla-La Mancha. "A nosotros nos viene bien que Pedro Sánchez deje de ser presidente del Gobierno cuanto antes, porque le viene bien a España y le viene bien a Castilla-La Mancha", ha afirmado.

El líder de los 'populares' castellanomanchegos ha sostenido además que el país atraviesa una situación "insostenible" y ha criticado al Gobierno central por estar, según sus palabras, "absolutamente rodeado de casos de corrupción".

Con estas declaraciones, Núñez continúa perfilando el discurso con el que el PP afrontará el camino hacia las elecciones autonómicas de 2027, poniendo el foco en la posibilidad de alcanzar la Junta sin depender de un pacto de gobierno con Vox, aunque sin cerrar la puerta a futuros acuerdos parlamentarios durante la legislatura.