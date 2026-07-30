Meta ultima su desembarco en Talavera de la Reina: la Junta autorizará la reparcelación definitiva "en los próximos días"

Recreación de cómo será el Centro de Datos de Meta en Talavera de la Reina. Meta

El macrocentro de datos que Meta proyecta construir en Talavera de la Reina ha dado este jueves un paso decisivo para convertirse en realidad. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que la multinacional ya ha presentado la reparcelación definitiva del Proyecto de Singular Interés (PSI) y que el Gobierno regional la tramitará por la vía de urgencia, de modo que quedará autorizada "en los próximos días".

El visto bueno a este trámite permitirá a la compañía presentar los proyectos constructivos y comenzar su tramitación ante el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, acercando el inicio de las obras de una de las mayores inversiones tecnológicas previstas en Castilla-La Mancha.

En un vídeo difundido por el Gobierno regional, García-Page ha calificado la noticia de "extraordinaria para Talavera, para Castilla-La Mancha y para toda España" y ha asegurado que el Ejecutivo autonómico agilizará la tramitación para que la autorización llegue "en los próximos días". "Se abre el camino para que Meta pueda presentar los proyectos constructivos y tramitarlos ante el Ayuntamiento", ha señalado.

Quiero compartir una noticia de gran importancia para la región y para toda España.



Hoy Meta ha planteado la reparcelación definitiva, el último trámite que abre el camino para su instalación en Talavera de la Reina.



Este proyecto va a consolidar a la ciudad como el eje con… pic.twitter.com/jmgV0ewScy — Emiliano García-Page (@garciapage) July 30, 2026

La reparcelación es uno de los últimos grandes pasos urbanísticos antes del comienzo de la construcción. Este procedimiento reorganiza jurídicamente los terrenos incluidos en el PSI y adapta las parcelas a las necesidades del complejo tecnológico.

El pasado año, la Junta ya sacó a información pública el proyecto de reparcelación, avanzando así en una hoja de ruta que pretende culminar con la implantación del gigante tecnológico en la Ciudad de la Cerámica. Una vez autorizada definitivamente, Meta podrá registrar los proyectos de ejecución y solicitar las licencias municipales necesarias para levantar las instalaciones.

El proyecto contempla una inversión cercana a los 1.000 millones de euros y la construcción de un gran campus de centros de datos que se ejecutará por fases durante varios años. Además, el complejo estará alimentado por un parque solar de nueva construcción, diseñado para cubrir sus necesidades energéticas mediante fuentes renovables.

Reacción política

Tras conocerse la aprobación de la reparcelación, el alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha celebrado que el proyecto dé un nuevo paso administrativo y ha asegurado que el Ayuntamiento agilizará todos los trámites de su competencia para favorecer la implantación del centro de datos.

En este sentido, ha recordado que desde hace meses se venía anunciando que este avance "era inminente", por lo que ha mostrado su satisfacción por que finalmente se haya materializado.

No obstante, ha reconocido que le habría gustado recibir una llamada del presidente regional para comunicarle personalmente la aprobación de la reparcelación, aunque ha reiterado la disposición del Consistorio a colaborar para facilitar el desarrollo del proyecto.

Gregorio ha explicado que la reparcelación permitirá no solo desarrollar el proyecto de Meta, sino también impulsar toda la zona logística de nuevas tecnologías prevista en el entorno.

Además, ha avanzado que las áreas de Urbanismo y la Oficina Técnica tramitarán "lo antes posible" las licencias y proyectos básicos cuando sean presentados por la compañía.

En la misma línea, la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Tita García, ha celebrado el nuevo avance hacia la llegada de Meta en la ciudad y ha destacado que este trámite "supone un paso más en la tramitación de un proyecto de gran envergadura" que prevé una inversión cercana a los 1.000 millones de euros.



Además, ha agradecido que "una multinacional como Meta siga confiando en nuestra ciudad y en nuestro entorno para una inversión tan importante", al tiempo que ha reconocido el trabajo de la Junta de Comunidades en la gestión del expediente.



La dirigente socialista ha subrayado que este nuevo hito demuestra que el proyecto "sigue dando pasos adelante" y ha confiado en que los próximos trámites se desarrollen con normalidad hasta hacer realidad la construcción del futuro centro de datos.

Un polo tecnológico para Castilla-La Mancha

El proyecto para poner en marcha el centro de datos de Meta en el polígono de Torrehierro talaverano fue aprobado como Proyecto de Singular Interés (PSI) por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en octubre de 2024.

El campus ocupará 191 hectáreas, de las que 102 se destinarán al núcleo principal de la instalación, y la inversión prevista ronda los 750 millones de euros.

En la actualidad, el expediente sigue en fase administrativa. A finales de 2025 se abrió a información pública el proyecto de reparcelación derivado del PSI, un trámite necesario antes de que puedan despegar las obras, y en paralelo también se ha sometido a información pública la parte de expropiaciones forzosas vinculadas al proyecto.

Cuando se presentó, el proyecto se planteó como una operación de alto impacto económico para la ciudad, con unos 250 empleos directos y otros 300 durante la construcción.

Con la inminente autorización de la reparcelación definitiva, la multinacional encara ahora una de las fases más relevantes del proceso administrativo antes de iniciar la construcción de un campus llamado a convertirse en uno de los mayores centros de datos de España.