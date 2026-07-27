Un pueblo de Toledo exige una investigación "rigurosa y transparente" para saber "quién quema los montes y con qué fin"

El Ayuntamiento de Sartajada (Toledo) ha exigido "una investigación rigurosa, transparente y con resultados públicos" sobre el origen de los incendios que afectan a la zona y ha reclamado "atención expresa a la posibilidad de actuación intencionada".

En una nota de prensa a la que ha tenido acceso EFE, el Consistorio ha asegurado que los ciudadanos afectados por el fuego merecen conocer si sus montes han sido quemados de manera intencionada y, si así ha sido, "quién los quema y con qué fin".

Asimismo, ha reclamado una "coordinación real" entre administraciones, "bajo un mando único de emergencias con conocimiento efectivo del terreno y participación obligatoria de los ayuntamientos afectados", además de la dotación "inmediata" de recursos para el desbroce, mantenimiento de cortafuegos y vigilancia en los municipios rurales más expuestos.

También ha demandado la eliminación de las trabas burocráticas que impiden a los ayuntamientos actuar en prevención de incendios dentro de su propio término municipal, así como el reconocimiento y amparo legal para los vecinos y autónomos rurales que intervienen en la primera respuesta ante incendios forestales.

El vicealcalde de Sartajada, Jorge Núñez (PP), ha denunciado que "la descoordinación entre administraciones, la falta de recursos para los municipios rurales y la imposición de criterios burocráticos alejados de la realidad del monte están dejando indefensos a los pueblos", que son los que "más conocen —y más aman— su entorno".

Núñez ha señalado que este Ayuntamiento "no tiene la capacidad ni la competencia" para determinar el origen de los incendios que están asolando la España rural, pero sí "la obligación de transmitir lo que los vecinos sienten".

Según el responsable municipal, "el patrón de aparición de estos fuegos —en zonas inesperadas, sin causa climática aparente, con una simultaneidad que desafía la estadística— está generando una profunda alarma entre las gentes del campo", por lo que ha pedido que se les escuche.