Page tacha de "infame" la financiación autonómica pactada por Sánchez y ERC: "Rompe la igualdad de raíz"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reafirmado el rechazo del Ejecutivo regional al proyecto de reforma del modelo de financiación autonómica que impulsa el Gobierno de España.

Durante una visita a Cuenca, el máximo responsable autonómico ha insistido en que "no vamos a tolerar" una iniciativa que ha definido como una "infame propuesta que rompe por completo y de raíz el principio de igualdad".

Page ha remarcado su negativa hacia un planteamiento pactado en el Estado y Esquerra Republicana (ERC). El modelo que propugna el Ejecutivo de Pedro Sánchez y que bendice la Generalitat de Cataluña presidida por Salvador Illa, ha sido urdido por "los mismos que quieren privilegios".

El barón socialista ha lamentado que "aquellos que quieren quedarse con mucho más, tener siempre más que los demás" sean los principales beneficiarios de un modelo que consagra la ordinalidad —un mecanismo que garantiza la posición relativa de los territorios que más aportan a la hora de recibir— como principio rector.

"Que no nos tomen por tontos los independentistas", ha advertido el toledano durante una visita a Cuenca. El responsable de la Junta ha explicado que en Castilla-La Mancha "no queremos el dinero para presumir o para buscar romper España" sino para "tener de las mejores sanidades, educación y prestaciones sociales".

El jefe del Ejecutivo regional también ha afeado la fecha escogida para la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), una cumbre convocada para este miércoles 29 de julio y en la que el Gobierno central pondrá sobre la mesa su planteamiento para un nuevo modelo de financiación.

Este encuentro se desarrollará "en plena agosticidad", un momento en el que "todo el mundo está haciendo las maletas" y atisba el período vacacional. "Hay que tener descaro", ha afeado el presidente autonómico.