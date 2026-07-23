Una encuesta aúpa a Page como alternativa a Sánchez: su entorno lo valora pero niega cualquier "aspiración" nacional

El diputado de las Cortes de Castilla-La Mancha Ángel Tomás Godoy ha asegurado, durante la rueda de prensa celebrada este jueves en Toledo, que el único interés de Emiliano García-Page es "defender los intereses de los castellanomanchegos" y que no tiene "ninguna aspiración fuera de la región".

El presidente de Castilla-La Mancha se consolida como el candidato preferido para sustituir al actual presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, como próximo líder del socialismo nacional en las elecciones de 2027, según la última encuesta del Instituto DYM publicada por el periódico 20minutos.

El jefe del Ejecutivo regional, que lleva al frente de la presidencia regional desde 2015, ha sido, con mucha diferencia del segundo, el nombre más votado con un 27,3 % de respaldo para ser el cabeza del cartel del PSOE. En todo caso, cuatro de cada diez votantes no ve una posible alternativa a Sánchez.

Ángel Godoy durante la rueda de prensa en Toledo. Ángela Pulido Díaz.

Si no hay acontecimientos inesperados, la próxima llamada a las urnas para todos los españoles será en 2027. En este sentido, Godoy ha señalado que les "alegra" ver cómo Page es un "líder respaldado", aunque insiste en que "solo piensa en la región y en los castellanomanchegos".

Asimismo, el presidente regional ha sido uno de los socialistas más críticos con las posturas de Sánchez a lo largo de su trayectoria. Tras el escándalo por la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, Page urgió a una convocatoria de elecciones. Para el toledano, el socialismo vive "el momento de mayor riesgo del PSOE en toda la democracia".

En este sentido, el barón regional ha apelado en más de una ocasión a Moncloa para adelantar las generales. Lo hizo en el Comité Federal del PSOE del pasado año, cuando planteó una cuestión de confianza o elecciones anticipadas, y lo repitió en Ferraz el pasado mes de junio.

A su vez, ha lamentado en más de una ocasión todas las conductas reprobables que se ciernen sobre su partido.