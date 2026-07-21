El entorno de Page espanta el fantasma de las primarias y ve "incomprensible" plantear un candidato alternativo

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha calificado de "incomprensible" la posibilidad de que Emiliano García-Page, único presidente autonómico del PSOE con mayoría absoluta, tenga que someterse a un proceso de primarias, un escenario que podría activarse si lo solicita el 40 % de la militancia socialista de la región.

La nueva normativa interna —aprobada en el Comité Federal del pasado 27 de junio—, contempla la celebración de primarias en el caso de los candidatos regionales cuando lo acuerde el respectivo comité autonómico, lo soliciten la mayoría de los miembros de este órgano, o lo pida más del 40 % de la militancia.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha recordado que Page personifica el mayor liderazgo territorial en el PSOE y ha cuestionado que esta posición "se vea amenazada por disputas internas".

Según Franco, "en eso no es en lo que está la gente". La consejera ha remarcado que el pensamiento de la sociedad en el conjunto del país y la región, especialmente en Guadalajara, se centra en el incendio de La Mierla que ya ha arrasado 29.000 hectáreas.

Y "nosotros" —ha dicho sobre los consejeros y diferentes cargos del Gobierno de Page—, "estamos centrados en la gestión y en la buena política", una labor que ha relacionado con el esfuerzo que el barón autonómico "realiza en el territorio" desde 2015.

En todo caso, ha reconocido que "quienes quieran estar en la disputa en otros ámbitos están en su derecho, pero nosotros vamos a seguir trabajando en la gestión".

Por su parte, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha sido más crítico aún. "Para mí es una buena noticia que asuman que el presidente se va a presentar a la reelección; lo de las primarias es lo de menos", ha apostillado.

Además, ha criticado la visión de la política como una actividad centrada en los problemas de los propios políticos. Para Hernando, la actividad pública debe centrarse en aportar las soluciones que necesitan los vecinos.

"No es, precisamente, una semana para estar pensando en el funcionamiento interno de los partidos ni de las candidaturas: creo que hay que estar a cosas más importantes", ha remarcado el consejero de Fomento.

La decisión de Page

Más allá de unas primarias que el Ejecutivo regional ni contempla ni comprende, Hernando ha contado que la decisión de Page sobre presentarse o no a la reelección "no va a depender de un calendario de primarias", sino de "una decisión personal".

La estimación de Hernando demora "incluso para el mes de febrero o marzo" el anuncio sobre el futuro político del toledano. "Ya se verá si no quiere tomarse el tiempo que él necesite para tomar esa decisión", ha añadido.

No obstante, el representante del Gobierno regional ha recordado que "quien no va a poder hacer primarias ni presentarse son algunos golfos que hemos tenido que echar del partido".

El titular de Fomento ha sugerido que "quizás" los estatutos del PSOE recién modificados tendrían que haberse reforzado para "evitar que haya personas tomando decisiones que luego resulta que nos suponen una vergüenza enorme".

Según Hernando, su partido "debe esforzarse más" en aclarar los casos de presunta corrupción que sacuden Ferraz que en plantear primarias "a quienes tienen el respaldo de la ciudadanía".

Sin candidatos alternativos

Más allá de la ventana abierta por el cambio reglamentario recién aprobado, no se atisban vías alternativas a Page entre los socialistas de Castilla-La Mancha. El eventual concurso de Milagros Tolón en este proceso ha sido descartado por la propia ministra de Educación en diferentes ocasiones. Se siente cómoda en su desempeño y "centrada" en el Gobierno de España.

Tampoco parece que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, pueda presentarse contra Page: en su caso, además, hay una mejor sintonía con el presidente regional.