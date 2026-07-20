Muere repentinamente Agustín Palomino, cazador vinculado a Asaja y marido de la política ciudadrealeña Lola Merino

El campo de Castilla-La Mancha está de luto. Este domingo fallecía repentinamente Agustín Palomino Valencia, cazador estrechamente vinculado a la organización agraria Asaja y marido de Lola Merino, diputada ciudadrealeña del Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha y presidenta nacional de Amfar (Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural).

Uno de los primeros en expresar públicamente sus condolencias por la pérdida ha sido el presidente del PP castellanomanchego, Paco Núñez. Lo ha hecho a través de la red social X con un mensaje dirigido a su compañera de partido.

"Con enorme tristeza recibo la noticia del fallecimiento de Agustín, marido de nuestra querida compañera Lola Merino. Todo mi cariño está con Lola, con sus hijas, con toda su familia y con quienes hoy lloran su pérdida. En estos momentos tan duros, toda la familia del Partido Popular de Castilla-La Mancha está a vuestro lado. Descansa en paz, Agustín", ha escrito.

Con enorme tristeza recibo la noticia del fallecimiento de Agustín, marido de nuestra querida compañera Lola Merino.



Todo mi cariño está con Lola, con sus hijas, con toda su familia y con quienes hoy lloran su pérdida. En estos momentos tan duros, toda la familia del Partido… — Paco Núñez (@paconunez_) July 19, 2026

La pérdida de Agustín Palomino trasciende el ámbito político. Durante décadas fue una de las voces más reconocidas en la defensa del mundo rural en Castilla-La Mancha y en España. Su trayectoria estuvo estrechamente ligada a la organización agraria Asaja, donde desempeñó el cargo de coordinador nacional de Caza y Medio Ambiente y responsable de asuntos cinegéticos.

La revista especializada Jara y Sedal, que ha informado del fallecimiento, destaca que Palomino coordinó la Alianza Rural, una plataforma que reunió a organizaciones agrarias y colectivos vinculados al campo para defender reivindicaciones comunes.

Su compromiso también se trasladó a Internet. Fue el creador de AgresteCaza.com, uno de los primeros portales especializados en información cinegética de España. A través de esa iniciativa impulsó la divulgación sobre caza, naturaleza y mundo rural cuando este tipo de contenidos apenas tenía presencia en la red.

Reconocimientos

Ese trabajo le valió un premio Pasión por la Caza. Años más tarde, en 2019, recibió el Premio Cazador del Año durante la XXXV edición de los Premios Caracola, celebrada en Córdoba.

Los restos mortales están siendo velados en el tanatorio Alfonso X El Sabio de Ciudad Real y la misa funeral será oficiada este martes a partir de las 11:00 horas de la mañana en Calzada de Calatrava.

Desde la redacción de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha nos unimos al dolor de los familiares y amigos de Agustín Palomino por la irreparable pérdida. Descanse en paz.