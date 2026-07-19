Núñez denuncia el veto a entrar en el Puesto de Mando del fuego y la Junta responde: "Ni Page dio allí ruedas de prensa"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha denunciado que la Junta le ha "prohibido" visitar el Puesto de Mando Avanzado instalado en Tamajón (Guadalajara) para coordinar las labores del incendio forestal de La Mierla, que ya ha arrasado más de 13.000 hectáreas de la Sierra Norte de Guadalajara. Por su parte, la Junta ha respondido que es "un espacio restringido, habilitado solo para el personal que trabaja en la extinción"

"Me hubiera encantado visitarlo. No sé por qué la Junta ha prohibido a un diputado autonómico estar ahí. Quería saludar a los que están coordinando el incendio y trasladar que el PP está a disposición de los servicios de extinción", ha lamentado en declaraciones a Noticias 24H de RTVE.

No obstante, ha asegurado que sí ha podido visitar algunas zonas afectadas por el incendio y estar con los alcaldes del PP, que están al pie del cañón. "Todo lo que no esté en la línea de ayudar y colaborar en las tareas de control es un error. En este momento tenemos que estar todos a una. Pido seriedad", ha afirmado.

Núñez ha querido mandar un mensaje de colaboración. "El PP está a disposición de la coordinación de extinción del incendio para contribuir a que cuanto antes podamos parar el fuego. También quiero agradecer a los que están participando en las labores", ha indicado el 'popular'.

Por otro lado, sobre un posible gran pacto de Estado para luchar contra los incendios forestales, Núñez ha explicado que su partido "siempre ha tendido la mano al Gobierno para llegar a acuerdo en materia de extinción de incendios".

"Para que haya un pacto todos tienen que quererlo. Y a mí me acaban de prohibir la entrada al Puesto de Mando Avanzado pese a que soy diputado autonómico. Difícilmente se puede llegar a acuerdos así", ha criticado.

"Lejos de ser controlado"

En cuanto a la evolución del incendio, Núñez ha lamentado que "lo más preocupante es que parece que continúa lejos de ser controlado, que es la prioridad en estos momentos".

"El incendio está golpeando el corazón del parque y se está extendiendo a una gran velocidad. La preocupación es máxima".

Por último, ha recordado que, en el mes de septiembre del pasado año, el parque natural ya vivió otro duro incendio, en el Pico del Lobo.

La Junta recuerda que es "un espacio técnico"

Por su parte, fuentes de la Junta han expresado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que un Puesto de Mando Avanzado de cualquier emergencia "es una zona de acceso restringido habilitado para el personal que trabaja en la extinción, en este caso, de un incendio".

Un espacio que "centraliza las decisiones operativas en todos los ámbitos de la emergencia", en el que cualquier persona ajena a ella "no tiene cabida".

"Menos todavía para dar una rueda de prensa dentro del recinto. El propio presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, atendió a los medios en un edificio aledaño, fuera del Puesto de Mando Avanzado, en su visita del pasado viernes", han recordado.

Además, han explicado que sí han permitido acceder a algunos alcaldes de la zona afectada porque se consideran "personal requerido y vinculado a la emergencia".