El alcalde de Vox investigado por el incendio de La Mierla se defiende: "Somos agricultores, no delincuentes"

El alcalde de Robledillo de Mohernando, Rubén Marchamalo (Vox), señalado como presunto responsable del incendio de La Mierla mientras realizaba labores de cosecha, ha difundido un mensaje en el que ha reivindicado la labor del sector primario. "No somos delincuentes, somos agricultores y ganaderos", ha asegurado.

Marchamalo ha agradecido la concentración de apoyo celebrada en Tamajón, localidad próxima al fuego. "Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los compañeros agricultores para defender, con vuestra presencia y vuestro apoyo, no solo a una persona, sino a todo un sector que merece respeto", ha dicho en el texto recogido por Europa Press.

En su condición de alcalde de la localidad guadalajareña, ha agradecido "la unidad, el compromiso y el ejemplo" que han ofrecido los agricultores y ganaderos de la zona.

"Habéis demostrado que, cuando se ataca injustamente al mundo rural con noticias falsas, desinformación o leyes alejadas de la realidad del campo, sabemos y vamos a responder con dignidad y unión", ha añadido.

El apoyo que ha recibido tiene "un valor especial", ha añadido. "Gracias por estar ahí, sin intereses políticos, defendiendo el trabajo honrado de quienes vivimos y cuidamos nuestra tierra cada día. Nuestro sector necesita ser escuchado de una vez por todas, comprenderlo, respetarlo y no señalarlo ni utilizarlo".

Marchamalo, quien se ha disculpado por no estar presente en la "convocatoria improvisada" por la "situación" en la que se encuentra, ha justificado que la tarde del viernes se le torció "bruscamente". "Muchos de vosotros sabéis el porqué ya que estabais presentes, no es necesario dar más explicaciones. Muchas gracias a todos por acudir", ha explicado en su mensaje.