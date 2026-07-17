La Ruta de la Pasión Calatrava, una "manifestación cultural de extraordinario valor" e Interés Turístico Internacional

El Ministerio de Industria y Turismo ha declarado la Ruta de la Pasión Calatrava (Ciudad Real) como Fiesta de Interés Turístico Internacional, el máximo reconocimiento que distingue a aquellas celebraciones con especial valor cultural y una acreditada proyección turística

Durante la Semana Santa, la Ruta reúne a los municipios de Aldea del Rey, Almagro, Bolaños de Calatrava, Calzada de Calatrava, Granátula de Calatrava, Miguelturra, Moral de Calatrava, Pozuelo de Calatrava, Torralba de Calatrava y Valenzuela de Calatrava, creando un itinerario turístico y cultural único que permite conocer, entre el Miércoles Santo y el Domingo de Resurrección, algunas de las manifestaciones más representativas de la Pascua del Campo de Calatrava.

Su origen se remonta a las antiguas cofradías de la Vera Cruz y a las tradiciones desarrolladas en el territorio de la Orden de Calatrava desde los siglos XVI y XVII, configurando una identidad cultural propia.

Convertida en uno de los principales referentes de la Semana Santa española, esta declaración reconoce el carácter excepcional de una celebración que ha sabido conservar durante siglos un valioso patrimonio material e inmaterial, transmitido de generación en generación.

Entre los elementos que hacen singular esta celebración destacan la presencia de los tradicionales armaos o compañías romanas, las escenificaciones de la Pasión, el Juego de las Caras, las bandas de música, la artesanía, la gastronomía tradicional y un conjunto de manifestaciones culturales que convierten la Semana Santa calatrava en una experiencia de gran riqueza patrimonial y etnográfica.

Reconocida desde 2007 como Fiesta de Interés Turístico Regional y desde 2016 como Fiesta de Interés Turístico Nacional, la Secretaría de Estado de Turismo ha valorado, para su declaración como Fiesta de Interés Turístico Internacional, la continuidad de la celebración, el elevado grado de participación ciudadana, el modelo de cooperación entre los diez municipios que integran la Ruta y el trabajo desarrollado durante las últimas décadas para alcanzar su promoción.

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha destacado que "esta declaración reconoce el esfuerzo de generaciones enteras por conservar una manifestación cultural de extraordinario valor y contribuye a reforzar el atractivo internacional de nuestro patrimonio inmaterial y de la oferta turística cultural de España".

Desde la Secretaría de Estado de Turismo continúan impulsando la diversificación de la oferta turística española mediante el reconocimiento de celebraciones que destacan por su autenticidad, su capacidad de generar desarrollo económico en el territorio y su contribución a la conservación y difusión del patrimonio cultural.