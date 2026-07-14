El Gobierno destina 591.000 euros a Castilla-La Mancha para la acogida de infancia migrante no acompañada

El Gobierno de España ha autorizado una partida de 591.000 euros para la acogida de infancia migrante no acompañada en Castilla-La Mancha. El Consejo de Ministros ha aprobado un reparto total de 35 millones de euros entre las comunidades y ciudades autónomas.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha afirmado que "el mecanismo de acogida solidaria y vinculante aprobado por el Gobierno ha sido un éxito y las comunidades autónomas han recibido toda la ayuda por parte del Estado para que así fuese".

Para Rego, "España es hoy un país como referencia en la acogida solidaria de infancia migrante no acompañada y los derechos humanos" y ha señalado que "el Gobierno vuelve a demostrar su compromiso con la infancia".

"Aprobamos un nuevo crédito que demuestra el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de España para contribuir al sostenimiento de los sistemas de acogida autonómicos y para garantizar el interés superior de niños, niñas y adolescentes", ha destacado la ministra.

Las comunidades autónomas de Canarias e Illes Balears y las ciudades de Ceuta y Melilla, reciben una mayor asignación puesto que "se ven afectadas por una mayor presión migratoria" debido a su situación geográfica.

Por ello, utilizando como criterio la tensión a la que están sometidos sus sistemas de acogida (en base a la capacidad ordinaria de los sistemas de cada uno de los territorios y el número de menores migrantes no acompañados que se encuentran en los mismos), el Gobierno transferirá a 4 millones a Canarias, 2 millones a Illes Balears, hasta 5,5 millones a Ceuta y otros 4 millones a Melilla.

El resto de los 35 millones se reparte proporcionalmente entre el resto de las comunidades autónomas, según la actual acogida de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.