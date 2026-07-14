Castilla-La Mancha lanzará en septiembre una convocatoria de ayudas de dos años para las academias regionales

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que la nueva convocatoria de ayuda a las academias de la región se publicará en septiembre y se extenderá durante dos años. El jefe del Ejecutivo autonómico ha mostrado su deseo de que esta línea de ayudas tenga "un carácter siempre más estable".

Page ha sido nombrado académico de honor de la Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha y ha recibido la Medalla de Honor de la institución. En su discurso de agradecimiento, ha destacado el esfuerzo de un tipo de entidad que "vertebra" y estructura una sociedad "razonablemente organizada y vertebrada".

El trabajo que aportan las academias permite entender a las sociedades "amorfas" del presente, en las que "cuesta entender, reconocer y mantener" a las organizaciones, instituciones y entidades.

En el seno de estas instituciones, Page ha apreciado cómo "convive perfectamente esa sensación de globalidad con la necesidad apremiante del ser humano de sentirse, de ir por la vida con carné e identidad", algo que se evidencia también, a su juicio, "en todas las batallas que hay en relación con los flujos migratorios".

En este contexto, pervive "una cuestión de identidad, que hay quien la ve con ojos muy estrechos y la identifica solamente con el color de la piel o con el origen de nacimiento y hay quien la ve desde una perspectiva un poco más amplia".

El ámbito gastronómico "es, probablemente, una seña de identidad de las más características", ha comentado Page. "En la cocina de hoy tenemos gente que sabe perfectamente cómo conservar y equilibrar lo tradicional, los productos de la tierra con las nuevas tendencias e innovar en el sector", ha añadido.

Gastronomía, un "fenómeno cultural"

Por su parte, el presidente de la Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha, José María San Román, ha aclarado que el nombramiento de Page no responde sólo a la voluntad de distinguir a una persona sino a la obligación "moral" de reconocer actuaciones que permiten que las instituciones "cumplan mejor los fines para los que fueron creadas".

San Román ha recordado que la Academia nació "para preservar el saber, fomentar la investigación y reconocer aquellas actuaciones que contribuyen de manera efectiva al progreso de la comunidad", entendiendo la gastronomía "no como una mera manifestación culinaria sino como un fenómeno cultural de primer orden".

Finalmente, ha destacado que las administraciones públicas y las corporaciones culturales pueden "caminar juntas cuando comparten un mismo horizonte", y ha subrayado que Castilla-La Mancha también protege "su memoria intelectual" a través de sus academias.