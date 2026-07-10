El PSOE de Page exige "toda la verdad" del caso Kitchen y reclama al PP de Núñez que "llame al orden" a Cospedal

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, ha invitado al PP a "pedir explicaciones" a María Dolores Cospedal. La eurodiputada ha apremiado al principal partido de la oposición a un ejercicio de transparencia en la misma fecha en que la Audiencia Nacional ha solicitado a la Policía Nacional la recuperación de unos audios relacionados con el caso Kitchen que protagoniza la expresidenta regional.

Según la socialista, el PP "está tardando" en cuestionar públicamente la labor de la jefa del Ejecutivo autonómico entre 2011 y 2015 en la supuesta trama parapolicial que la justicia investiga. Además, Maestre ha acusado a Cospedal de estar "en todas las salsas" de este caso aún abierto.

Desde el PSOE regional han recordado que desde "hace más de una década" la causa Kitchen está "pendiente de ser esclarecida" y ha denunciado que Cospedal aún no ha dado las explicaciones oportunas.

Asimismo, ha afirmado que quien fue presidenta de Castilla-La Mancha "tiene que contar toda la verdad" y ha instado al PP a "llamar al orden y pedir explicaciones a sus compañeros", así como a "reprochar y repudiar este tipo de conductas".

A su juicio, "sería bueno" que lo hiciera y que, a efectos orgánicos, "tomara las decisiones oportunas". Según Maestre, el partido que dirige Paco Núñez debería aclarar "por qué guarda silencio".

Maestre ha recordado que en el PSOE de Castilla-La Mancha no hay nadie que haya sido imputado o juzgado y que, si lo hubiera, "lo condenaríamos" porque "aquellos que quieren utilizar las instituciones públicas y órganos del Estado para hacer guerras sucias, tienen que pagarlo", ha sentenciado.