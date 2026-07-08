Activos dos incendios en Toledo y Guadalajara que movilizan a una docena de medios y decenas de efectivos

Un total de doce medios, incluidos cuatro aéreos, y 44 efectivos trabajan a última hora de este miércoles en la extinción de dos incendios forestales activos en La Guardia (Toledo) y en Bocígano, una pedanía de El Cardoso de la Sierra, en la Sierra Norte de Guadalajara.

El fuego de La Guardia ha sido detectado a las 18:37 horas por el vigilante de una torreta en el paraje de Las Pinillas, donde 16 medios y más de medio centenar de efectivos han participado en las labores de extinción, según el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias) de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

A última hora de la tarde el miércoles son nueve los medios, tres de ellos aéreos, y 30 efectivos los que continúan trabajando en el dispositivo.

El otro incendio aún activo y sin controlar en la comunidad autónoma es el de Bocígano, en el que trabajan 14 efectivos y tres medios, uno de ellos aéreo.

El incendio, que ha sido detectado a las 14.46 horas, está afectando a una superficie forestal leñosa no arbolada integrada por matorral, según el sistema Fidias.

Desde que fue detectado, en los trabajos de extinción han participado siete medios aéreos, cuatro medios terrestres y un medio de dirección y coordinación, con un total de 39 efectivos.

La localidad de Bocígano está situada en el noroeste de la provincia de Guadalajara, en el límite con la Comunidad de Madrid.

Riesgo extremo

El Plan Infocam de Castilla-La Mancha ha establecido el nivel rojo, de riesgo extremo, en el índice de propagación de incendios forestales para este jueves en toda la comunidad autónoma.

Mañana, 9 de julio, tendremos riesgo extremo de incendio forestal en todas las comarcas de Castilla-La Mancha.



Os pido máxima prudencia. Sigamos las recomendaciones, cumplamos las normas y evitemos cualquier conducta que pueda ponernos riesgo a las personas o a nuestro entorno. pic.twitter.com/SvlrASeBgM — Emiliano García-Page (@garciapage) July 8, 2026

Sólo quedan en nivel naranja, con riesgo muy alto, algunos municipios al este del Alto Tajo o las Parameras de Molina, en Guadalajara, y puntos aislados del sur de Albacete en las sierras de Alcaraz y Segura.