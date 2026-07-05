El Gobierno asegura que la nueva financiación reducirá las listas de espera en dependencia de Castilla-La Mancha un 70 %

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha estimado que la nueva financiación hará que las listas de espera en dependencia de Castilla-La Mancha baje hasta un 67,76 %. La estimación es que a finales de 2027 se haya visto reducida en 2.000 personas, mientras que se incrementa en 18.800 el número de personas que entrarán en el sistema.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 23 de junio una "histórica ampliación" de la financiación del sistema de dependencia. El Gobierno ha empezado a abonar las nuevas cuantías este mes de julio y se traducirán en una inversión adicional de 6.200 millones de euros, que transferirá a los ejecutivos autonómicos de aquí a finales de 2027.

Según el Ministerio, la reducción de las listas de espera en dependencia castellanomanchegas de un 67,76 % en año y medio supondrá "un descenso récord que llega en un contexto en el que cada año suben las solicitudes, ya que hasta 2027 habrá un incremento del 23,27 % con respecto a 2025, alcanzando las 99.600 personas".

"Además de la reducción de las listas, el incremento en la financiación se traducirá también en una mejora en la calidad de las prestaciones que se reciben y de las condiciones laborales del personal que ofrece los cuidados", han explicado desde el organismo del Estado.

Asimismo, Derechos Sociales ha estimado que se seguirán reduciendo las listas de espera y subiendo el número de personas con una prestación más allá de 2027 porque se trata de una aportación "estructural". "Las nuevas cuantías quedan fijadas y blindadas por ley, por lo que los gobiernos autonómicos continuarán disponiendo de esta mayor financiación también en 2028 y en años sucesivos", han asegurado.

Castilla-La Mancha, líder en dependencia

El último Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, presentado el pasado mes de marzo en el Congreso de los Diputados, situó a Castilla-La Mancha como la comunidad autónoma con mejor valoración del país en políticas de dependencia, con una puntuación de 8,25 sobre 10.

Según el informe elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, la región lidera en solitario el ranking, destacando especialmente en los indicadores de cobertura y gestión del sistema.

Además, la comunidad presenta una de las tasas más bajas del denominado "limbo de la dependencia", con un 4,1 % de personas con derecho reconocido pendientes de prestación efectiva, frente al 8,3 % del conjunto del país. Y registra una lista de espera total del 5,8 %, prácticamente la mitad que la media española, situada en el 11,1 %.

Este liderazgo ha convertido a la comunidad en una de las voces autorizadas para exigir al Gobierno más financiación en dependencia. En concreto, la autonomía ha pedido en reiteradas ocasiones al Gobierno que la financiación alcance el 50 % de los costes.

El pasado mes de enero, la consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, recordó que la ley que se aprobó en 2006 contempla una cofinanciación a partes iguales, mientras que la Junta aporta un 71 % y el Gobierno de España solo el 29 % restante".