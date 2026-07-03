Núñez aprecia "claros síntomas de agotamiento" en el modelo económico que Page impulsa en Castilla-La Mancha

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha insistido en que el actual modelo de gestión socialista "está agotado" y no aporta nada a la política nacional, autonómica ni municipal.

Al respecto, ha planteado una nueva propuesta de gestión y una nueva forma de hacer política para el conjunto de la región y aquellas localidades ahora gobernadas por el PSOE.

Se trata de un modelo que aunará "el liberalismo reformista, la baja fiscalidad, la reducción burocrática y las inversiones estratégicas para mejorar la cohesión y la captación de actividad industrial para retener el talento".

Una vez más, Núñez se ha referido a la gestión socialista y a los datos que está generando en la región y ha recordado que existe "un 10 % de la población que no puede comer carne, comprar ropa o hacer frente a un gasto imprevisto".

Al mismo tiempo, ha recordado que más de 700.000 castellanomanchegos viven en exclusión social. "Somos una región en la que el 40 % de los menores de 18 años viven en pobreza", ha denunciado, una realidad que ha relacionado con "tantos años de gestión socialista y un modelo político que da síntomas de agotamiento".

Núñez ha lamentado que la falta de iniciativa de los gobiernos del PSOE en materia económica "se materializa" en ciudades como Cuenca, una capital de provincia en la que "no hay previstas grandes inversiones e infraestructuras; ni un programa de captación de actividad empresarial ni un plan para retener el talento".

Según el líder de la oposición regional, Cuenca ni siquiera cuenta "con una proyección de embellecimiento y mejora urbana, porque la colaboración entre administraciones socialistas ha fracasado en esta ciudad". Así, ha afeado que la región se encuentra frente a "un proyecto que da claros síntomas de agotamiento".

Por ello, ha afirmado que, mientras sigan gobernando los socialistas en todas las administraciones en Cuenca, el resultado para la misma será el actual. "Una ciudad que envejece, sin inversiones estratégicas, sin el cuidado y la limpieza que requiere y una ciudad que desincentiva la inversión y la capacidad de captación de inversiones".

Núñez ha recordado que esta semana la presidenta del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Cuenca, Beatriz Jiménez, ha presentado durante el debate sobre el estado de la ciudad un proyecto alternativo, "un modelo amparado en lo que ya sucede en otras ciudades de la región que están gobernadas por el PP".

Respaldo a Beatriz Jiménez

En otro orden de cosas, Núñez ha mostrado su orgullo por el trabajo que desempeña Jiménez en Cuenca, una mujer "joven, trabajadora, formada, preparada y conquense por todos los poros de su piel".

Según el jefe de la oposición regional, Jiménez es "una mujer que cree y que confía en Cuenca y que, desde el liderazgo que implementará a la ciudad dentro de un año desde la alcaldía, va a transformar Cuenca".

Por ello Núñez se ha comprometido a que cuando él sea presidente de Castilla-La Mancha y Jiménez sea alcaldesa de Cuenca, la ciudad recuperará "el pulso, la fortaleza y la situación que merece" en la región.