Cedillo defiende el papel de la Diputación de Toledo y asegura que "un pueblo se vacía cuando pierde oportunidades"

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha reivindicado que el papel de las diputaciones es imprescindible en el ejercicio de asegurar la igualdad entre territorios.

Así lo ha expresado durante la mesa de debate "De la despoblación a la España rural viva: servicios, vivienda y nuevas oportunidades" del II Foro de Diputaciones, Cabildos y Consells del Partido Popular realizado en Castellón.

"Durante años algunos las han cuestionado, pero quienes conocemos el mundo rural sabemos que las diputaciones no son una administración de segundo nivel; son la administración que hace posible que existan los pequeños ayuntamientos", ha expresado sosteniendo que la Diputación pone ayudas a disposición de los municipios.

La también miembro del Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular ha asegurado que "un pueblo no empieza a vaciarse cuando pierde habitantes, sino cuando pierde oportunidades", reclamando que se deben dejar atrás "los planes y los anuncios" para crear oportunidades reales en los diferentes municipios.

Concepción Cedillo en la mesa de debate “De la despoblación a la España rural viva: servicios, vivienda y nuevas oportunidades” PP Toledo

Cedillo ha asegurado que la despoblación exige invertir con planificación y dar a los ayuntamientos la capacidad para decidir. Lo ha hecho defendiendo el papel de la Diputación de Toledo, que pone servicios de asistencia jurídica, económica, técnica y urbanística a los ayuntamientos para que "ningún proyecto se quede paralizado por falta de medios".

También ha expuesto la carga de trabajo burocrático que tiene cualquier alcalde de un municipio de apenas unos cientos de habitantes, quienes, asegura, deben afrontar casi las mismas obligaciones administrativas que un alcalde de una gran ciudad, pero, a diferencia de ellos, sin disponer de los recursos técnicos y humanos necesarios.

Cedillo ha dado voz a las iniciativas que emergen desde la Diputación de Toledo y que ayudan a dinamizar la economía local, a crear oportunidades y a convertir el patrimonio histórico en un motor de desarrollo para los municipios, aquellas bajo el nombre de Toledo Emplea+ y "12 meses, 12 castillos y 12 experiencias".

La número uno de la Diputación ha echado un capote a los populares durante su intervención asegurando que "cuando gobierna el PP, los pueblos no son una nota al pie de página, sino que son una prioridad". Además, ha argumentado que se necesita "un Gobierno de España que vuelva a creer en el mundo rural y deje de convertir la lucha contra la despoblación en un catálogo de anuncios”.

A su vez, ha expresado la falta de compromiso de los gobiernos de España y de Castilla-La Mancha con los pueblos y ha reclamado para la comunidad autónoma un ejecutivo que reduzca la burocracia y apoye de forma decidida a los ayuntamientos.

Para devolver "la estabilidad, la gestión y el sentido común" y situar a los municipios en el centro de la acción política, Cedillo ha asegurado que es necesario un cambio que sitúe "a Alberto Núñez Feijóo como presidente del Gobierno de España" y a "Paco Núñez como presidente de Castilla-La Mancha".