Castilla-La Mancha asume la Vicepresidencia del Intergrupo del Vino con el foco en los nuevos mercados y la PAC

Castilla-La Mancha ha asumido este miércoles la Vicepresidencia del Intergrupo del Vino del Comité Europeo de las Regiones (CdR), un órgano creado en 2025 para defender los intereses del sector vitivinícola ante las instituciones comunitarias. La comunidad autónoma ejercerá una de las dos vicepresidencias del foro junto a la región italiana de Piamonte, mientras que la Presidencia recae en la región austríaca de Burgenland.

Desde Bruselas, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha calificado esta nueva etapa como "un honor y una responsabilidad" y ha asegurado que permitirá a Castilla-La Mancha seguir trasladando a Europa la voz del sector vitivinícola y de los territorios productores.

"Vamos a defender y promover los intereses del sector con políticas que garanticen su competitividad, sostenibilidad y futuro. Castilla-La Mancha es la mayor superficie de viñedo del mundo y tenemos una responsabilidad moral y administrativa para liderar este trabajo junto al resto de regiones", ha afirmado.

La región considera que este nombramiento supone un reconocimiento a su peso dentro del panorama vitivinícola europeo y reforzará su capacidad para influir en la agenda comunitaria en un momento marcado por los retos comerciales, medioambientales y por el descenso del consumo de vino en Europa.

Intervención Sectorial Vitivinícola "fuerte"

Entre las prioridades que Castilla-La Mancha defenderá en el Intergrupo destaca el mantenimiento de una Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV) con carácter obligatorio dentro de la futura Política Agraria Común (PAC).

Martínez Lizán ha reclamado que este instrumento continúe garantizando ayudas para las inversiones en elaboración y transformación del vino, las medidas de reestructuración del viñedo, la adaptación varietal a las nuevas demandas del mercado y la valorización de los subproductos vitivinícolas.

Asimismo, ha defendido reforzar la promoción en terceros países y simplificar los trámites administrativos que deben afrontar cooperativas e industrias para acceder a estas ayudas. El consejero también ha abogado por aprovechar la apertura de nuevos mercados internacionales como vía para compensar la caída del consumo en Europa.

Durante la reunión celebrada en Bruselas, Martínez Lizán ha invitado a las regiones integrantes del Intergrupo a participar en el próximo encuentro previsto para octubre en Toledo, coincidiendo con la celebración de la Comisión NAT del Comité Europeo de las Regiones.

El objetivo será mostrar el potencial del sector vitivinícola castellanomanchego, que cuenta con la mayor superficie de viñedo de Europa, 25 figuras de calidad vínicas, 71 variedades autorizadas para la elaboración de vino y una amplia presencia de la variedad Airén.

Además, el programa incluirá visitas técnicas, entre ellas a la Cooperativa Virgen de las Viñas de Tomelloso, que el consejero ha definido como "una de las joyas" de Castilla-La Mancha y la mayor cooperativa vitivinícola del mundo, con una producción cercana a los 300 millones de kilos de uva.

Según ha recordado Martínez Lizán, el sector del vino representa alrededor del 5 % del PIB regional, con un impacto económico cercano a los 2.000 millones de euros, lo que convierte su defensa en una prioridad para el desarrollo económico y social de la comunidad autónoma.

La sesión del Intergrupo también ha servido para analizar cuestiones como la diversificación varietal, la adaptación del viñedo al cambio climático y las oportunidades que ofrece el enoturismo para generar nuevas fuentes de ingresos en las zonas rurales.

En este sentido, el consejero ha defendido que la promoción turística vinculada al vino constituye "una oportunidad más" para impulsar la economía del sector y ha puesto como ejemplo la valorización de variedades tradicionales de Castilla-La Mancha como la Airén, la Bobal o la Monastrell, capaces de combinar patrimonio, cultura y tradición para reforzar la comercialización de los vinos de la región.