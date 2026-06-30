El consejero Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, nombrado colegiado del año por el Colegio de Economistas de Madrid

El Colegio de Economistas de Madrid ha celebrado el Día del Economista 2026, un encuentro institucional y profesional en el que ha hecho entrega de la distinción de Colegiado del Año 2026 a Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital del Gobierno de Castilla-La Mancha.

El reconocimiento fue entregado en el Hotel InterContinental de Madrid por la decana-presidenta del Colegio de Economistas de Madrid, AmeliaPérez Zabaleta, en un acto que ha reunido a representantes institucionales, profesionales de la economía, miembros de la comunidad colegiada y representantes del ámbito académico, según ha informado el Colegio en un comunicado.

Con esta distinción, el Colegio de Economistas de Madrid reconoce la "sobresaliente trayectoria profesional de Ruiz Molina", colegiado desde 1987, así como su "compromiso, excelencia y constante contribución a la profesión y a la institución colegial".

Una trayectoria que constituye "un motivo de orgullo para el Colegio" y sirve de "referencia para la comunidad colegiada", han añadido.

Según ha informado la Junta, Ruiz Molina ha querido agradecer este reconocimiento a su familia “por su comprensión, apoyo y sacrificio”, a la vez que ha destacado que su trayectoria se ha regido por la “eficiencia”, tanto en el sector público como en el privado.



En el acto, el consejero se ha referido a los jóvenes estudiantes y futuros economistas que optan por este ámbito académico, a los que ha señalado que “hay un mundo lleno de oportunidades que tenemos que saber aprovechar, con esfuerzo, talento y formación".

Amplia trayectoria

Ruiz Molina cuenta con una dilatada trayectoria profesional en la alta dirección económica de entidades públicas. Consejero de Hacienda del Gobierno de Castilla-La Mancha desde 2015, es funcionario de carrera del Cuerpo Superior de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y ha desempeñado responsabilidades en los ámbitos económico-financiero, tributario y presupuestario.

A lo largo de su trayectoria, ha sido máximo responsable de la gestión económica del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y del Ministerio de Defensa. También ha ocupado la Subdirección General de Coordinación y Planes en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) y ha desarrollado responsabilidades en el ámbito empresarial, entre ellas en Indra, en áreas comerciales y de desarrollo de negocio a nivel nacional e internacional.

Presencia del rector

El acto ha contado también con la participación del rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), José Julián Garde , cuya presencia permitió poner en valor la colaboración entre las administraciones públicas y las universidades, así como el papel esencial que desempeñan estas últimas en la formación de los futuros profesionales de la economía y la empresa.

En este sentido, la colaboración institucional entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Universidad de Castilla-La Mancha tiene un ejemplo reciente en la creación de la Cátedra de Profesionalización de la Contratación Pública, impulsada conjuntamente por ambas instituciones.

El Colegio de Economistas de Madrid engloba a los profesionales de la economía de las provincias de Madrid, Ávila, Salamanca, Segovia, Soria, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo. Con la celebración del Día del Economista, la institución refuerza su compromiso con la profesión, el reconocimiento a sus colegiados y colegiadas y el impulso del talento joven