El PSOE de Page considera "poco inteligente" el rechazo de Sánchez a un adelanto electoral que "representa a muchos"

La portavoz parlamentaria del PSOE en las Cortes regionales, Ana Isabel Abengózar, ha reconocido que Emiliano García-Page se convirtió en la "única voz discrepante" del Comité Federal celebrado el pasado sábado en la sede de Ferraz. El barón autonómico urgió a la dirección socialista que encabeza Pedro Sánchez a un adelanto electoral, una posición que "representa a muchos".

Sin embargo, el hecho de que el órgano interno no haya "tenido en cuenta" la petición formulada por el presidente de Castilla-La Mancha se antoja como una respuesta "poco inteligente".

La diputada regional del PSOE ha destacado la "coherencia" de la intervención de Page durante la reunión, una cita en la que la mayoría del partido cerró filas en torno al secretario general y presidente del Gobierno.

La socialista ha opinado que "escuchar" posiciones discrepantes "ayuda al crecimiento de una organización". En este sentido, ha subrayado que Page dirige una federación "grande" dentro del PSOE y que "gana con mayoría absoluta en su tierra".

Según Abengózar, Page es un líder "creíble, honesto y valiente" que también se expresa en Ferraz "con claridad, mucha transparencia y coherencia" para "defender" los intereses de Castilla-La Mancha y a los alcaldes socialistas.

La apuesta por esta región "choca" con la actitud del PP y es algo "que le hace falta a [Paco] Núñez". Para Page, "la defensa de su tierra está por encima, incluso, de su propio partido", algo que no pasa entre la oposición y Génova.

Asuntos regionales

Al respecto, ha puesto de ejemplo la defensa del modelo de financiación autonómica que plantea el Gobierno regional y que pide cubrir el coste real de los servicios "fuertes" y de "calidad" que se prestan vivan donde vivan las personas, y teniendo en cuenta características como la despoblación o el envejecimiento de los censos.

Además, en el pleno de las Cortes regionales que se celebrará este jueves se abordarán, entre otros temas, el modelo de ferrocarril que vertebra la región tras las últimas manifestaciones realizadas por parte del Ministerio de Transportes con respecto a la línea de alta velocidad Madrid-Jaén y su paso por Alcázar de San Juan.

Los socialistas de la región "defendemos ese proyecto de hace más de 20 años, que comprometieron gobiernos de distintos colores políticos y para el que ahora, sin embargo, el Ministerio habla de otra alternativa que dejaría a Castilla-La Mancha fuera de esa conexión con la alta velocidad".