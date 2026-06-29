Lázaro Ortega toma el relevo de Álvaro Toconar al frente de las Juventudes Socialistas de Castilla-La Mancha

Lázaro Ortega ha sido proclamado nuevo secretario general de Juventudes Socialistas de Castilla-La Mancha en el XIII Congreso Regional celebrado este fin de semana en Toledo.

Ortega, natural de Valdepeñas (Ciudad Real) y de 24 años de edad, ha tomado el relevo de Álvaro Toconar, que actualmente es diputado en las Cortes de Castilla-La Mancha.

En su intervención, Ortega ha defendido "el paso al frente de una nueva generación con un compromiso colectivo renovado tanto con las personas jóvenes, así como con su tierra, Castilla-La Mancha, que no quiere ser más, pero no va a permitir nunca ser menos", ha informado el PSOE en nota de prensa.

Además, ha destacado que "no somos meros espectadores de nuestro tiempo, sino que somos protagonistas del hoy, y eso implica participar y tomar decisiones para que la política se haga pensando en los jóvenes".

Lázaro Ortega también ha dado las gracias al conjunto de la organización y de las cinco provincias, así como al conjunto de personas que han entrado a conformar la nueva ejecutiva regional, poniendo de manifiesto que “no son tiempos fáciles, y por lo tanto reconozco el compromiso de todas y cada una de las personas que hoy entran a formar parte de la nueva ejecutiva regional”.

Congreso regional de Juventudes Socialistas de Castilla-La Mancha.

El nuevo Secretario General ha hecho una llamada a la movilización, formulando que “con la bandera del optimismo, tenemos que llegar a toda esa gente que se siente sola, desamparada, que piensa que la vida es lo suficientemente difícil como para perder el tiempo en quejarse; y a esa gente le tenemos que decir que claro que merece la pena quejarse, que claro que merece la pena organizarse, y que por supuesto merece la pena comprometerse con el hoy para construir un futuro mejor.”

Por su parte, Toconar ha respaldado el nuevo proyecto de la organización asegurando que "Lázaro y las personas que le acompañan representan una esperanza de trabajo, talento y dignidad para nuestra tierra".

Nueva Ejecutiva

La nueva Ejecutiva regional de Juventudes Socialistas encabezada por Lázaro Ortega está compuesta por 25 personas, 13 chicas y 12 chicos. Entre las distintas responsabilidades, la secretaría de Organización la desempeñará Irene Carmena, concejal también en el municipio toledano de Villamiel; y además hay tres vicesecretarías generales que desempeñarán tres mujeres: Lucía Martínez, vicesecretaría general de Coordinación Interna; María Tirado, vicesecretaría general de Emancipación y Portavocía; y Elena Herreros, vicesecretaría general de Igualdad y Lucha feminista.

Por otro lado, el comité regional de la Organización regional estará presidido por Diego Aroca, que ha sido hasta hace un mes secretario de Organización de Juventudes Socialistas de España y actualmente es concejal en el Ayuntamiento de Albacete.

En el congreso también han estado presentes Fernando Mora, secretario de Estrategia y Análisis Prospectivo del PSCM-PSOE; Ana Isabel Abengózar, portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha; Sergio Gutiérrez, secretario de Organización del PSCM-PSOE; José Manuel Caballero, vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha y secretario general de la provincia de Ciudad Real; y Aránzazu Figueroa, secretaria general de Juventudes Socialistas de España, entre otros.