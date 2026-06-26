El PP de Castilla-La Mancha alienta la ruptura de Page con Ferraz: Núñez exige que "retire el apoyo al PSOE de España"

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha insistido en que los ocho diputados del PSOE regional en el Congreso son la "herramienta" de la que dispone Emiliano García-Page para finiquitar la legislatura y provocar el adelanto electoral que el partido que preside Alberto Núñez Feijóo reclama y que la Cámara Baja solicitó este jueves con una moción en la que instaban al presidente del Gobierno a someterse a una cuestión de confianza.

Ante la celebración del Comité Federal de este sábado, la principal formación de la oposición ha reclamado a Page y a los representantes de Castilla-La Mancha que "exijan la convocatoria inmediata de elecciones y la dimisión de Pedro Sánchez".

Si la dirección socialista rechazara esta propuesta, el toledano "debe, al finalizar la reunión, anunciar que la federación del PSOE de Castilla-La Mancha retira por completo el apoyo al Partido Socialista de España", ha subrayado Núñez.

La declaración que el PP pide al jefe del Ejecutivo autonómico también incluye a los ocho escaños tantas veces aludidos en los tres últimos años, a quienes ha apremiado a retirar el "apoyo parlamentario" a su grupo para sumarse a la eventual "mayoría absoluta" contraria a Sánchez que lidera el PP y en la que cabría incluir a formaciones tan dispares como Vox o Junts —a las que solo une su rechazo al actual inquilino de la Moncloa—.

En la declaración posterior a la reunión mensual del Comité de Dirección del PP regional, Núñez se ha preguntado si "Sánchez podría aguantar la presión de ver cómo se rompe su propio partido".

La iniciativa de los populares trata de retratar a un Page que, según Núñez, acostumbra a "decir una cosa y hacer otra". Al respecto, ha calificado de "extremadamente grave" el hecho de que ayer los socialistas de Castilla-La Mancha no se sumaran a la moción debatida en el Parlamento pese a que el presidente regional se había mostrado favorable a la cuestión de confianza en anteriores ocasiones.

"Page dijo el 26 de mayo que Sánchez tendría que someterse a una cuestión de confianza; y el 3 de junio, hace 15 días, también". El anuncio, sin embargo, no ha sido secundado por sus diputados nacionales. "Esta es su última mentira: hay pocos ejemplos tan claros de hipocresía y falacia".

El Comité de Dirección del PP de Castilla-La Mancha se ha celebrado en su sede de Toledo. Ángela Pulido Díaz

Desde el PP de Castilla-La Mancha han afeado "esta nueva escena del teatro particular de Page", a quien han acusado de decir "lo que la gente quiere oír" para hacer "lo contrario". Aunque le han urgido a separarse de Ferraz no creen que el inminente Comité Federal cambie su actitud. "Mañana ocurrirá algo similar: dirá cuatro cosas en la puerta y dos y media dentro que los suyos intentarán magnificar para tratar de amarrar unos cuantos votos que le aseguren el sillón".

Núñez ha enmarcado el encargo que le ha hecho a Page, a la sazón, jefe de la federación socialista regional, en "la defensa de España, Castilla-La Mancha, la democracia y el interés patriótico".