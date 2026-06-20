Unas 1.500 personas salen a la calle para reclamar el tramo ferroviario Mora-Alcázar y rechazar el baipás de Montoro

Alrededor de 1.500 personas se han manifestado este sábado en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) para expresar su rechazo al baipás de Montoro y pedir que se retome la opción del tramo Mora – Alcázar dentro de la línea de alta velocidad Madrid – Jaén.

Entre los asistentes han estado la alcaldesa de Alcázar, Rosa Melchor, representantes de partidos políticos como PSOE, PP y Vox, otros responsables institucionales y representantes de las plataformas que se oponen a la decisión del Ministerio de Transportes de hacer el baipás de Montoro. Asimismo, pese a no estar presentes, han mostrado su apoyo los responsables de la Plataforma Linares-Baeza, de la provincia de Jaén.

Por su parte, el portavoz de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril del Centro de La Mancha (PFCM), José Damián García-Moreno, ha avanzado que enviarán otra carta al Ministerio de Transportes para solicitar una reunión que parta de la premisa de la necesidad de parar el baipás de Montoro y retomar el tramo contemplado inicialmente.

"Es imprescindible que se retome este tramo porque es un elemento vertebrador para Castilla-La Mancha, para mejorar la conexión ferroviaria de Alcázar de San Juan con Madrid y del corredor entre Alcázar de San Juan y Jaén con todas las estaciones intermedias", ha expresado.

Además, ha anunciado que se reunirá el próximo martes en la sede de la Consejería de Fomento con la directora general de Transportes y Movilidad, Lucía Valmaseda, para tratar la cuestión.

"Alcázar no se rinde"

Durante su intervención, la alcaldesa, Rosa Melchor, ha reiterado el rechazo de la ciudad al proyecto del baipás de Montoro y ha asegurado que "no se va a rendir en la defensa de Alcázar como nudo ferroviario histórico".

"172 años de historia ferroviaria no pueden terminar por un error", ha indicado, a la vez que ha pedido al gobierno de España que "rectifique y adopte decisiones basadas en criterios técnicos, objetivos, transparentes y sociales".

"La comarca no puede verse perjudicada por una infraestructura que pone en riesgo el desarrollo de uno de los territorios más dinámicos de Castilla-La Mancha. La lucha continuará en las instituciones, en los despachos y en la calle hasta lograr que se descarte el baipás por Montoro", ha sentenciado.