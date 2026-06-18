Núñez alerta de que Castilla-La Mancha será la región con menor crecimiento económico en 2027 "por su política fiscal"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha indicado que el informe de BBVA Research pone a la comunidad como "la que menos va a crecer económicamente en 2027 en todo el conjunto del país, debido al menor impulso que está recibiendo la política fiscal por parte del gobierno socialista que preside Emiliano García-Page".

Así lo ha expresado tras las declaraciones de Page señalando que "en el presente ejercicio la región crecerá en los mismos términos que la media nacional, aunque por debajo de los crecimientos de Madrid o Andalucía".

"Page ha ocultado el dato que señala el menor crecimiento del país para la economía castellanomanchega en 2027 debido al menor impulso de la política fiscal y de la alta inflación. La comunidad se ha convertido en un lugar donde es complicado hacer la cesta de la compra debido al alza de los precios", ha lamentado, recordando que en los diez últimos años la inflación "ha crecido por encima del 30 %".

Por ello, ha cargado contra el proyecto del PSOE, ya que "no busca la competitividad, la fortaleza y el crecimiento empresarial, sino dejarse llevar". Y esto se paga con "datos de crecimiento negativos como los del citado informe".

"Estamos ante un proyecto agotado, que ya está amortizado y que no aporta nada a Castilla-La Mancha", ha sentenciado el 'popular'.

Informe

BBVA Research publicó este miércoles sus previsiones de crecimiento del PIB de las comunidades autónomas para el año 2026. Un documento que estima que Castilla-La Mancha crecerá un 2,5 %, por encima de la media nacional del 2,4 %.

También por encima de la media están la Comunidad Valenciana (3 %), la Comunidad de Madrid (2,7 %), Baleares (2,6 %), Andalucía (2,6 %), Murcia (2,5 %).

De cara a 2027, BBVA Research ha revisado a la baja su previsión de crecimiento para España hasta el 2,1%, por el empeoramiento del contexto internacional.

Las exportaciones de bienes repuntarán y dejarán crecimientos en País Vasco y Navarra (2,4 %), Aragón y Galicia (2,3 %), y La Rioja y Cantabria (2,2 %). Asimismo, Castilla y León y Asturias crecerán un 2 %, mientras que las exportaciones de servicios seguirán apoyando el crecimiento en Madrid (2,2 %) y Cataluña (2,3 %).

Por último, el informe asegura que el menor impulso de la política fiscal, unos tipos de interés más altos y una mayor inflación afectarán al consumo, especialmente en las comunidades del centro y sur. Andalucía crecerá en línea con el conjunto nacional, con un avance del 2,1 %, mientras que Extremadura, Murcia y Castilla-La Mancha se situarán en el 1,9 %.