El PP de Castilla-La Mancha denuncia "censura" en las Cortes y el PSOE lo acusa de "levantar cortinas de humo"

Montaje donde se observa a Carolina Agudo, secretaria general del PP en CLM y Ana Isabel Abengózar, portavoz del PSOE en las Cortes de CLM.

El Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha ha denunciado este lunes que el PSOE, con su mayoría en la Cámara regional, está "censurando" debates de interés autonómico al impedir la tramitación de una iniciativa que abordaba cuestiones como la financiación autonómica, la política del agua, la igualdad entre españoles o la calidad institucional.

La secretaria general y portavoz parlamentaria del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha criticado en rueda de prensa el "veto" a esta propuesta y ha acusado al presidente autonómico, Emiliano García-Page, de mantener una actitud "ausente" y "encerrado en sí mismo", más preocupado, según ha dicho, por su continuidad política que por la defensa de los intereses de la comunidad.

Agudo ha afirmado que García-Page interviene públicamente ante los medios, pero es "extraordinariamente cobarde" cuando, a su juicio, debe "traducir sus palabras en votos" dentro del Parlamento regional. En este sentido, ha defendido que las Cortes representan la "soberanía popular" y ha rechazado que la Cámara "sea propiedad del PSOE" o "el cortijo de Page", al que ha acusado de evitar el debate sobre asuntos que le resultan incómodos o de eludir el control de la oposición.

La dirigente popular ha añadido que el presidente autonómico dispone de mecanismos reglamentarios para intervenir en los plenos cuando lo solicite, pero ha reprochado que "no lo hace", incluso cuando la oposición reclama su comparecencia, asegurando que su presencia en la Cámara se limita en la práctica a las votaciones.

Una iniciativa rechazada por límites competenciales

La propuesta del PP instaba a los diputados nacionales y senadores elegidos por Castilla-La Mancha a actuar en defensa de los intereses de la región en materias como la financiación autonómica, el agua, la independencia institucional o la igualdad entre españoles.

Asimismo, incluía pronunciamientos sobre la situación política nacional, con críticas al deterioro institucional y a la pérdida de confianza ciudadana, según el texto popular.

En este contexto, la iniciativa también planteaba la reprobación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la convocatoria de elecciones generales, además de rechazar posibles acuerdos políticos que impliquen privilegios territoriales o tratamientos financieros singulares.

Sin embargo, la tramitación del debate ha sido rechazada por la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha al considerar que el contenido excede las competencias propias del Parlamento autonómico. Según fuentes parlamentarias, esta decisión se ha adoptado tras el criterio de la Junta de Portavoces, que ha emitido un dictamen desfavorable a la calificación de la iniciativa en aplicación del Reglamento de la Cámara.

Dos lecturas enfrentadas de la decisión parlamentaria

Desde el PP, esta inadmisión supone un intento de limitar el control político y de impedir que la Cámara debata sobre asuntos que afectan, a su juicio, directamente a Castilla-La Mancha. Los populares sostienen que la mayoría socialista utiliza su posición para bloquear iniciativas incómodas y denuncian una falta de voluntad para abordar estos asuntos en sede parlamentaria.

Frente a ello, fuentes de la presidencia de las Cortes subrayan que la decisión no responde a criterios políticos, sino estrictamente reglamentarios. En una comunicación remitida a los medios, explican que "una vez más —porque no ha habido cambio de criterio a lo largo de toda la legislatura— este punto no puede ir a Pleno en las Cortes CLM porque la Junta de Portavoces ha emitido un criterio desfavorable a su calificación, en base al incumplimiento del Reglamento de la Cámara, que exige que las iniciativas se ciñan a las competencias propias de la Asamblea Autonómica".

Las mismas fuentes añaden que, tras analizar el contenido de la propuesta, se constata que "las diferentes cuestiones que contiene exceden las competencias autonómicas", y recuerdan además que la decisión se adopta con el respaldo de los servicios jurídicos de la Cámara, lo que refuerza —según apuntan— su encaje legal y procedimental.

En su aclaración, la presidencia de las Cortes insiste en que no se trata de un cambio de criterio ni de una decisión excepcional, sino de la aplicación habitual del Reglamento parlamentario, que delimita el alcance de las iniciativas que pueden debatirse en el Pleno.

"Cortinas de humo"

La portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha criticado este lunes las acusaciones del PP sobre un supuesto veto parlamentario y ha lamentado lo que ha calificado como "mentiras" y "ocurrencias" del principal partido de la oposición, que, a su juicio, recurre a estas declaraciones "con tal de salir a los medios de comunicación". "Es un auténtico sindiós", ha afirmado.

La dirigente socialista ha defendido que no existe tal veto y ha acusado al PP de "levantar cortinas de humo" e "inventar historias", al tiempo que ha reprochado a los populares no dar explicaciones sobre otras cuestiones, como el bloqueo del Estatuto de Autonomía o su postura respecto a la gestión del agua, señalando que no han aclarado "por qué callan ante Génova" en estos asuntos

Abengózar también ha criticado la posición del PP y de su presidente regional, Paco Núñez, al que ha acusado de no pronunciarse sobre si aplicaría en Castilla-La Mancha políticas de "recortes al diálogo social" como, según ha señalado, ocurre en comunidades gobernadas por el Partido Popular.