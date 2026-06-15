Castilla-La Mancha encabeza la subida del alquiler en España con un 14,3%: fuertes repuntes en Talavera y Guadalajara

El precio de la vivienda en alquiler en Castilla-La Mancha continúa su escalada y vuelve a situar a la región en el centro del mercado inmobiliario nacional. Según el último Índice Inmobiliario de Fotocasa, correspondiente al mes de mayo, la comunidad registra un incremento interanual del 14,3 %, el mayor de toda España.

En términos mensuales, el aumento también es significativo, con una subida del 2,2 %, lo que sitúa el precio medio en 9,09 euros por metro cuadrado al mes. Con estos datos, Castilla-La Mancha encadena ya 34 meses consecutivos de incrementos interanuales, es decir, casi tres años completos de subidas ininterrumpidas en el precio del alquiler.

Esta tendencia sostenida refleja un mercado tensionado que no ha logrado estabilizarse pese a las dinámicas de moderación observadas en otras comunidades autónomas.

El comportamiento del alquiler en Castilla-La Mancha se explica, principalmente, por un desequilibrio estructural entre oferta y demanda. La presión sobre el mercado se intensifica en determinadas áreas urbanas, donde la disponibilidad de vivienda en alquiler no crece al mismo ritmo que la demanda, lo que empuja los precios al alza de forma continuada.

Líder nacional en subida del alquiler

María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, ha subrayado en un comunicado de prensa que la región "avanza con una intensidad sin precedentes", destacando que los incrementos de doble dígito responden a la fuerte presión en focos locales concretos.

Además, advierte de que la capacidad de pago de muchos inquilinos se encuentra ya muy ajustada tras meses de encarecimientos consecutivos, aunque el problema de fondo sigue siendo la escasez de vivienda disponible. Este fenómeno no es exclusivo de Castilla-La Mancha, pero sí se manifiesta con especial intensidad en la comunidad, donde el ritmo de crecimiento supera ampliamente la media nacional.

En el conjunto de España, el precio del alquiler también continúa al alza, aunque con diferencias notables entre comunidades. De hecho, 16 de las 17 comunidades autónomas registran incrementos interanuales en mayo, pero ninguna alcanza el nivel de Castilla-La Mancha.

Tras la región castellanomanchega, las mayores subidas se producen en La Rioja (13,4 %), Asturias (12,3 %) y Aragón (11,6 %). En el lado opuesto, destacan incrementos más moderados como los de Madrid (3,7 %) o Cantabria (0,4 %), mientras que Cataluña es la única comunidad que registra descensos, con una caída del 3,7 % interanual.

A nivel nacional, el precio medio del alquiler se sitúa en 14,76 euros por metro cuadrado al mes, lo que refleja que Castilla-La Mancha continúa estando por debajo de la media española en términos absolutos. Sin embargo, su crecimiento porcentual es el más elevado, lo que evidencia una aceleración más intensa del mercado regional.

Provincias en fuerte crecimiento

Dentro de Castilla-La Mancha, el comportamiento del mercado del alquiler no es homogéneo. Las diferencias entre provincias son significativas, tanto en precios como en evolución interanual.

Guadalajara se posiciona como la provincia con mayor incremento de toda la región, con un aumento del 36,4% respecto al año anterior. Le siguen Ciudad Real (16,4%), Toledo (15,2%), Albacete (8,4%) y Cuenca (6,7%). Estos datos reflejan que el crecimiento del alquiler se concentra especialmente en determinadas zonas, mientras otras mantienen incrementos más moderados.

En cuanto a los precios, Guadalajara también lidera el ranking regional con 12,99 euros por metro cuadrado al mes, seguida de Toledo (10,28 €/m²), Albacete (8,67 €/m²), Ciudad Real (7,94 €/m²) y Cuenca (7,66 €/m²). Estas cifras muestran una notable diferencia entre las provincias del norte y del sur de la comunidad, con Guadalajara claramente desmarcada como el mercado más tensionado.

Foco del encarecimiento

El análisis por municipios refuerza la idea de que el crecimiento del alquiler en Castilla-La Mancha se concentra en los principales núcleos urbanos. En este sentido, destacan especialmente las fuertes subidas en Guadalajara capital, donde los precios se han disparado un 43,3 % interanual, y en Talavera de la Reina, con un incremento del 35,5 %.

También presentan aumentos relevantes Ciudad Real capital (15,2 %), Cuenca capital (11,6 %), Toledo capital (7,8 %) y Albacete capital (7,6 %). Otros municipios como Alcázar de San Juan o Puertollano también muestran incrementos, aunque más moderados.

En cuanto a los precios, Guadalajara capital se sitúa como la ciudad más cara de la región, con 14,10 euros por metro cuadrado al mes, seguida de Toledo capital (12,00 €/m²). En un nivel intermedio se encuentran municipios como Illescas, Camarena o Bargas, que superan en algunos casos los 10 euros por metro cuadrado, lo que refleja la presión creciente también en áreas metropolitanas y municipios del entorno de Madrid.

Un mercado en transformación

A pesar de liderar las subidas, Castilla-La Mancha sigue siendo una de las comunidades autónomas con el precio de alquiler más bajo de España. Solo Extremadura presenta valores inferiores, con 7,57 euros por metro cuadrado al mes. Este contraste entre crecimiento acelerado y precios relativamente contenidos evidencia un mercado en fase de ajuste, donde el encarecimiento responde más a la evolución reciente que a niveles absolutos elevados.

En el extremo opuesto, comunidades como Madrid (21,96 €/m²), Cataluña (19,30 €/m²) o Baleares (19,10 €/m²) continúan liderando el ranking de precios más altos del país, muy por encima de la media nacional.

El comportamiento del alquiler en Castilla-La Mancha refleja un escenario de transformación profunda del mercado inmobiliario regional. La combinación de una oferta limitada, una demanda creciente y la presión de determinadas áreas urbanas está generando incrementos sostenidos que, por ahora, no muestran signos claros de moderación.