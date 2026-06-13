Hernando defiende la parada del AVE en Alcázar y carga contra Óscar Puente: "Sus palabras no paran un tren"

Nacho Hernando, consejero de Fomento de Castilla-La Mancha durante su intervención en el foro 'El impacto del cambio climático en los recursos hídricos". Javier Longobardo

El consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha asegurado que el AVE "va a parar" en Alcázar de San Juan y ha defendido que no existe ningún argumento de peso que justifique un cambio de criterio por parte del Ministerio de Transportes respecto a este compromiso.

"No se ha producido en nada ningún argumento de peso que permita ese cambio de opinión", ha afirmado Hernando en una entrevista con Europa Press, en la que ha subrayado que se trata de una "reivindicación histórica" para la región.

En este sentido, ha recordado que el pasado 8 de abril el ministro de Transportes, Óscar Puente, se reunió con los regidores de Alcázar de San Juan y Manzanares y "se comprometió personalmente" con esta parada, por lo que ha defendido que "el AVE va a parar" en la localidad.

"Las palabras del ministro no paran un tren", ha subrayado el consejero, que ha insistido en que Castilla-La Mancha "va a seguir reivindicando que se cumpla la palabra dada", sin renunciar a la infraestructura ni aceptar "un cambio de opinión injustificado". Hernando ha cuestionado además los argumentos del Ministerio al considerar que responden más a criterios económicos que estrictamente técnicos. "Esto es un compromiso y además es una reivindicación histórica", ha insistido.

"Es dificilísimo hablar con el Ministerio"

Más allá del conflicto por el AVE a Alcázar, el consejero ha lamentado la falta de comunicación con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con el que ha reconocido que la interlocución es complicada.

"Me resulta dificilísimo hablar de cualquier cosa con el Ministerio", ha admitido Hernando, que ha expresado su deseo de que la relación institucional fuera distinta para poder "llegar a más acuerdos, a más entendimientos, a poder sacar adelante más proyectos".

"Debería haber muchísima más relación bidireccional entre Castilla-La Mancha y el Ministerio. Yo al menos la busco, otra cosa es que no la encuentro siempre", ha señalado, en una entrevista en la que ha insistido en la necesidad de "una mayor agilidad y una mayor comunicación".

Asimismo, ha recordado que sigue pendiente un encuentro entre el presidente regional, Emiliano García-Page, y el ministro de Transportes, comprometido por el propio Ministerio, sin que por el momento haya fecha ni respuesta.

Propuestas asumidas por el Ministerio

Hernando ha defendido que una mayor coordinación permitiría acelerar proyectos que, según ha señalado, en ocasiones han sido incorporados por el propio Ministerio tras haber sido planteados por Castilla-La Mancha.

"Debe haber mucha más relación, sobre todo porque luego ha habido veces que hemos podido ofrecerle soluciones que luego han entendido que eran positivas", ha señalado, citando como ejemplo la división en varios tramos del AVE entre Extremadura y Madrid o la reorganización de actuaciones en la electrificación de la vía convencional entre Talavera y Madrid.

"Yo lo único que pido es que si nos vamos a terminar poniendo de acuerdo que no sea años después ni ministros después, sino que pudiera ser en una relación infinitamente más directa", ha reclamado.

Críticas al AVE Madrid-Lisboa a su paso por Toledo

Preguntado por el estudio informativo del AVE Madrid-Lisboa a su paso por Toledo, Hernando ha sido muy crítico con la alternativa planteada por el Ministerio, especialmente con el ramal previsto en Bargas, de unos 18 kilómetros.

"En ningún caso puede ser una alternativa al AVE a su paso por Toledo, porque luego va a entroncar en la línea convencional", ha señalado, advirtiendo de que el trazado no resulta funcional. "Ni acelerar para luego desacelerar", ha resumido, antes de añadir: "Pueden decir misa".

En su opinión, "gastarte la friolera de casi 400 millones de euros para una solución de apenas dos años, con un sitio con enorme protección medioambiental es para pensar esto un poco más", aunque ha reconocido que deben existir alternativas de emergencia, "pero con proporcionalidad y siendo conscientes de las limitaciones".

El consejero ha insistido además en la necesidad de una mayor comunicación con el Ministerio, ya que, según ha indicado, algunos documentos ambientales del estudio informativo habrían caducado en octubre de 2025, algo que, ha asegurado, tuvo que advertir la propia Junta.

En este sentido, ha confirmado que la Junta y el Ayuntamiento presentarán alegaciones conjuntas al proyecto, con trabajo coordinado entre Fomento, Medio Ambiente y Patrimonio.

AP-41

Por último, en relación con la posible liberalización de la autopista AP-41, Hernando ha defendido que el Estado debería asumir el coste de compensar a la empresa concesionaria en lugar de mantener el peaje. "Lo único que tiene que hacer el Estado es renunciar a que una empresa pública cobre de dos clientes apenas 2 millones de euros al año", ha señalado, defendiendo una compensación pública para evitar pérdidas.

Asimismo, ha comparado esta situación con otras decisiones en la red estatal de autopistas y ha planteado la disyuntiva entre invertir en nuevas infraestructuras o asumir la eliminación de ingresos por peajes, cuestionando qué opción resulta más eficiente a largo plazo.