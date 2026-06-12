La Junta acelera su plan para reducir trámites en Castilla-La Mancha mientras el PP denuncia "11 años de obstáculos"

José Luis Martínez Guijarro, este jueves durante su intervención en la Asamblea de CEOE Cepyme Cuenca.

La simplificación administrativa se ha convertido en uno de los principales campos de batalla entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y el Partido Popular. Mientras el Ejecutivo autonómico ultima nuevas medidas para agilizar trámites y favorecer la actividad económica, la oposición sostiene que los anuncios llegan tras más de una década de "promesas incumplidas" y que la realidad para autónomos y empresarios castellanomanchegos sigue marcada por la burocracia.

El vicepresidente primero de la Junta de Comunidades, José Luis Martínez Guijarro, ha avanzado este jueves que el Gobierno regional tendrá listo a partir de julio un decreto ómnibus destinado a simplificar cientos de procedimientos administrativos.

Lo ha anunciado durante la clausura de la Asamblea de CEOE Cepyme Cuenca, donde ha defendido el trabajo desarrollado desde la aprobación, hace casi un año, de la Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa.

Según ha explicado Martínez Guijarro, durante este periodo se han analizado alrededor de mil procedimientos administrativos con el objetivo de eliminar cargas burocráticas.

De hecho, ha señalado que únicamente permanecerán sin modificaciones aquellos trámites que vienen impuestos por la Unión Europea o por la legislación estatal.

Pequeños municipios

La hoja de ruta del Ejecutivo regional incluye además la próxima aprobación de una normativa dirigida específicamente a los pequeños municipios. Se trata del decreto de entidades colaboradoras, concebido para que los ayuntamientos dispongan de una herramienta que permita agilizar la concesión de licencias y autorizaciones tanto urbanísticas como ambientales.

A ello se suma el futuro Estatuto del Pequeño Municipio, que Martínez Guijarro ha definido como una "normativa ultrasimplificada" destinada a ofrecer una mayor flexibilidad a las localidades con menos población para impulsar proyectos empresariales y residenciales.

Críticas del PP

Sin embargo, estos anuncios no convencen al Partido Popular. La vicesecretaria regional de la formación, Ana Cantarero, ha asegurado que el presidente Emiliano García-Page "ha convertido Castilla-La Mancha en un infierno fiscal y una montaña de burocracia para autónomos, pymes y emprendedores".

Ana María Canterero en una fotografía de archivo.

La dirigente popular ha reaccionado precisamente a los nuevos anuncios de simplificación administrativa afirmando que la iniciativa "llega después de 11 años de promesas incumplidas y cuando Castilla-La Mancha sigue siendo una de las comunidades con más obstáculos para quien quiere invertir, abrir un negocio o generar empleo".

Cantarero ha recordado que "Page lleva 11 años hablando de simplificación administrativa, de reducir trámites y de eliminar obstáculos burocráticos. Lleva 11 años anunciando la misma poda administrativa que nunca llega. Siempre es para el mes siguiente, para el próximo trimestre o para la próxima ley".

Frente a la tesis del Gobierno regional, que defiende los avances realizados durante el último año, el PP asegura que la experiencia diaria de empresarios y autónomos sigue siendo muy distinta. "Mientras tanto, la realidad que viven miles de autónomos y empresarios es muy distinta. Más impuestos, más formularios, más autorizaciones, más informes y más meses de espera para obtener cualquier permiso", ha afirmado.

El "peor escenario"

Los populares consideran que Castilla-La Mancha ha perdido competitividad por la combinación de una elevada presión fiscal y un exceso de trámites administrativos. "Page ha sido capaz de construir el peor escenario posible para quien quiere emprender: una comunidad donde se pagan más impuestos y donde además cualquier trámite se convierte en una carrera de obstáculos", ha dicho Cantarero.