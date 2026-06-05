Los delitos contra la libertad sexual crecen un 6,3 % en el primer trimestre de 2026 en Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha ha registrado un total de 170 delitos contra la libertad sexual en los primeros tres meses de 2026, cifra que supone un incremento del 6,3 % respecto al mismo periodo del año anterior.

Este es uno de los guarismos que nos deja el balance de criminalidad hecho público este jueves por el Ministerio del Interior y que cifra en 21.828 el número de delitos registrados en la comunidad autónoma por las fuerzas de seguridad entre enero y marzo, un 5,6 % más.

En el caso concreto de los delitos contra la libertad sexual, se han contabilizado 37 agresiones sexuales con penetración -las mismas que en el trimestre anterior- y 133 denuncias que tienen que ver con el resto de delitos de esta tipología (+8,1 %).

No obstante, este tipo de infracciones penales no son las que más han crecido en estos tres primeros meses del año. El Ministerio del Interior tiene constancia de 207 sustracciones de vehículos y 4.545 estafas informáticas, registros que en la práctica suponen crecimientos del 19 % y 12,5 %, respectivamente.

Por encima de ese 6,3 % que refleja la media regional también sobresalen los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria (8,2 %) con un balance trimestral de 315 y todas las infracciones de cibercriminalidad (9,5 %). Y es que la importante subida de las estafas informáticas se ha compensado con un descenso del 12,4 % del resto de ciberdelitos.

El resto de delitos que se han visto incrementados de enero a marzo de 2026 son el resto decriminalidad convencional (5,2 %), hurtos (4,4 %), tráfico de drogas (2,5 %).

El informe ministerial también recoge crecimiento 0 en dos de las modalidades delictivas más importantes: los homicidios dolosos y asesinatos consumados -no se ha registrado ninguno- y los secuestros, de los que se tiene constancia de un solo caso.

En el otro lado de la balanza, existen tres delitos que se han visto reducidos en los tres primeros meses del año. Se trata de los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa, que han decrecido en un 71,4 % al registrarse 4 en este periodo; los robos con violencia e intimidación, de los que se tiene constancia 192 (-7,2 %) y los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones que han ascendido a 1.245 (-0,7 ).

De esta manera, el balance de la criminalidad convencional, apunta un incremento del 4,5 % con total de 16.804 infracciones recopiladas, mientras que el de la cibercriminalidad escala un 9,5 % con 5.024 delitos.

Datos nacionales

En el conjunto de España, la criminalidad ha crecido un 1 % marcada por el incremento de los asesinatos en un 10 % y el descenso de los robos. En total, se han recogido 595.240 delitos.

Del total, un 79,4 % (472.512 infracciones penales) fueron delitos convencionales, mientras que la cibercriminalidad alcanzó las 122.728 infracciones, lo que supone un nuevo incremento (1,2 %) respecto a 2025.

Además del incremento de los homicidios dolosos y asesinatos consumados, en el primer trimestre han aumentado las denuncias de violaciones. Fueron 1.290 agresiones sexuales con penetración, un 3,8 % más que en los mismos meses del año pasado.

En este sentido, Interior considera que este aumento "sostenido" en este tipo de delitos están vinculados con las políticas de concienciación y de reducción de la tolerancia social y personal frente a los delitos contra la libertad sexual, lo que implica una mayor disposición de las víctimas a denunciarlos.