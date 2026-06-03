Récord de donaciones de órganos y tejidos en Castilla-La Mancha: nueva vida para 100 personas en lo que va de 2026

La Unidad autonómica de Coordinación de Trasplantes de Castilla-La Mancha ha registrado en los primeros cinco meses de este año un total de 50 donaciones de órganos y tejidos, cifra que supone un incremento del 38,8% respecto al año 2025 cuando se registraron 36.

Así lo ha anunciado la responsable de esta unidad, María José Sánchez Carretero, quien ha destacado que gracias a esta "cifra récord" posibilitada por el "gesto generoso" de donantes y familiares, un total de 100 personas ha podido recibir un trasplante.

Sánchez Carretero ha ofrecido estos datos en la tradicional rueda de prensa organizada por ALCER Toledo para conmemorar el Día Nacional del Donante de Órganos, en la que ha estado acompañada por el presidente de ALCER Toledo, Juan Carlos García del Villar; el delegado provincial de Sanidad, David Corregidor; y la concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores del Ayuntamiento de Toledo, Marisol Illescas, ha informado la Junta en nota de prensa.

Con la celebración de esta efeméride, las entidades que componen la Unión de Trasplantados de Órganos Sólidos homenajean a los donantes y familiares en todo el territorio nacional, además de sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la donación para las personas que esperan un trasplante. El lema elegido para este año es 'Dale un like a la vida. Dona órganos, regala futuros'.

En cuanto a los datos de donación, Sánchez Carretero ha destacado el incremento del 133% registrado en el Hospital General Universitario de Ciudad Real respecto al año anterior, al pasar de seis donaciones en 2025 a 14 en 2026.

Por su parte, el Hospital Universitario de Toledo ha sido el centro con mayor número de donaciones, con un total de 19. Le siguen el Hospital General Universitario de Ciudad Real, con 14; el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, con ocho; el Hospital Universitario Nuestra Señora del Prado, de Talavera de la Reina, con cuatro; el Hospital Universitario de Guadalajara, con tres; y los hospitales universitarios de Cuenca y General La Mancha Centro, de Alcázar de San Juan, con una donación cada uno.

La coordinadora regional ha querido agradecer la generosidad y solidaridad de las familias de los donantes que "en momentos difíciles deciden dar vida a las personas que necesitan un órgano porque sin este gesto de valor incalculable no se podrían llevar a cabo los programas de trasplantes".

"Los donantes de órganos y sus familias son un ejemplo a seguir por toda la sociedad", ha añadido.

La coordinadora ha destacado que, como consecuencia del trabajo que se viene realizando en los últimos años para la obtención de donantes a corazón parado o en asistolia, en lo que va de año se han conseguido 29 donaciones de este tipo en la región, de las que 12 han sido en Toledo, siete en Ciudad Real, seis en Albacete, dos en Guadalajara y dos más en Talavera de la Reina.

Donaciones multiorgánicas

Del total de donaciones de órganos, el 52 % han sido multiorgánicas y se han registrado 12 donantes solo de tejidos, lo que supone también un significativo incremento respecto al mismo periodo del año anterior cuando se registraron 10 donaciones. Asimismo, se han donado 96 córneas, de las que 38 se obtuvieron en el Hospital Universitario de Toledo.

Respecto al número de donantes de médula ósea, a fecha de hoy se han incluido en el Registro de Donantes de Médula Ósea (REDMO) un total de 659 nuevos donantes.

Por otra parte, en los cinco primeros meses de este año, 51 pacientes de Castilla-La Mancha han recibido un trasplante de riñón, 20 de los cuales han sido en el Hospital de Toledo y 19 en el de Albacete. Además, en el Hospital de Toledo se han registrado siete trasplantes hepáticos en estos primeros meses de 2026.

El delegado provincial de Sanidad en Toledo, Jaime David Corregidor, ha querido poner en valor el primer miércoles del mes de junio porque "es un día muy importante en el calendario ya que celebramos el gesto tan importante y altruista que hacen los donantes y sus familias como es dar vida".

"Es un día también para agradecer a los profesionales sanitarios su trabajo y a ALCER por su colaboración en el fomento de la donación”, ha sentenciado.

Por su parte, el presidente de ALCER, Juan Carlos García del Villar, ha manifestado su "reconocimiento y agradecimiento a los donantes y a sus familias por su valiosa contribución brindando esperanza y nuevas oportunidades a aquellas personas que se encuentran en lista de espera para un trasplante".