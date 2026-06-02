El Gobierno de Page abordará la financiación autonómica con Hacienda y se opondrá a cualquier forma de "privilegio"

El Gobierno de Castilla-La Mancha solicitará "información concreta" al Ministerio de Hacienda antes de participar en las reuniones bilaterales sobre el nuevo modelo de financiación autonómica que ha convocado el departamento que dirige Arcadi España y a las que ha emplazado a todas las comunidades, un encuentro al que el Ejecutivo de Emiliano García-Page acudirá —frente al rechazo que ya han mostrado algunas regiones gobernadas por el PP—.

El vicepresidente primero de la Junta de Comunidades, José Luis Martínez Guijarro, ha asegurado que "por supuesto" habrá representación del Ejecutivo regional en el encuentro bilateral propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez.

De hecho, ha subrayado que "así se deberían haber hecho las cosas desde el principio", mediante cónclaves previos entre dos en las que se permita a las comunidades autónomas trasladar sus planteamientos y la explicación de sus respectivas posiciones.

Martínez Guijarro ha detallado que tras esa ronda de reuniones se debe reunir el Consejo de Política Fiscal y Financiera —un órgano de carácter multilateral— para aprobar el modelo, un marco que también debe salir adelante en el Congreso de los Diputados.

En todo caso, el número dos del Gobierno regional ha recordado que hasta la fecha la única información sobre la propuesta de financiación autonómica de la que dispone el Ejecutivo regional es la que se ha publicado en los medios de comunicación.

"Queremos un planteamiento concreto, con información y datos directamente del Ministerio", ha remarcado Martínez Guijarro.

La postura del Gobierno de Page

El responsable del Gobierno regional ha avanzado que Castilla-La Mancha trasladará su apuesta por la igualdad en el reparto de fondos en la reunión por celebrarse. "La financiación no puede ser ningún privilegio para ningún territorio", ha dicho.

Además, la Junta de Comunidades se aferra al concepto de población ajustada, una medida que exige la inclusión de variables como la dispersión geográfica "para que el resultado sea que se financie el coste efectivo de prestación de los servicios en los territorios".

Martínez Guijarro ha señalado que este concepto de población ajustada es "clave cuando se habla de mantener servicios en zonas afectadas por la despoblación". Para ilustrarlo, se ha servido del ejemplo de la atención sanitaria en Guadalajara, un territorio donde atender una tarjeta en la localidad Molina de Aragón es cinco veces más costoso que en la capital provincial.