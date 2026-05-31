Los principales líderes políticos felicitan a Castilla-La Mancha por el Día de la Región: Sánchez, Page, Tolón, Núñez...

Los principales líderes políticos del país y de la comunidad autónoma han felicitado a Castilla-La Mancha este 31 de mayo, Día de la Región.

En medio de todo el ruido por los casos de presunta corrupción que acorralan al Gobierno de Pedro Sánchez, el presidente del Ejecutivo ha querido felicitar a la comunidad a través de sus redes sociales.

"Castilla-La Mancha es tierra de viñedos, molinos, tradiciones y oportunidades. Un pueblo noble, trabajador y hospitalario que mira al futuro con confianza, orgulloso de sus raíces, y con la determinación de seguir creciendo y avanzando", ha expresado.

Castilla-La Mancha es tierra de viñedos, molinos, tradiciones y oportunidades.



Un pueblo noble, trabajador y hospitalario que mira al futuro con confianza, orgulloso de sus raíces, y con la determinación de seguir creciendo y avanzando.



¡Feliz día de Castilla-La Mancha! pic.twitter.com/B09XyyIMiV — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 31, 2026

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha compartido un vídeo y ha mostrado su "orgullo" de pertenecer a "una tierra de personas trabajadoras, solidarias y auténticas".

"Sabemos de dónde venimos y dónde queremos ir, quiénes somos y que tenemos las cosas claras", ha expresado.

Hoy celebramos el #DíaCLM con el orgullo de pertenecer a una tierra de personas trabajadoras, solidarias y auténticas, que ha sabido avanzar con determinación.



Que sabemos de dónde venimos y dónde queremos ir, que sabemos quiénes somos, que tenemos las cosas claras. pic.twitter.com/w1qcOJBwH8 — Emiliano García-Page (@garciapage) May 31, 2026

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, también ha querido felicitar a la comunidad en redes.

"Como toledana y castellanomanchega, hoy celebro con inmenso orgullo el Día de Castilla-La Mancha. Celebramos el talento, la solidaridad y el esfuerzo de una tierra maravillosa que siempre mira hacia adelante sin olvidar de dónde viene", ha afirmado.

Como toledana y castellanomanchega, hoy celebro con inmenso orgullo el #DíaDeCastillaLaMancha.



Celebramos el talento, la solidaridad y el esfuerzo de una tierra maravillosa que siempre mira hacia adelante sin olvidar de dónde viene.



Muchas felicidades a todas y a todos. ❤️ pic.twitter.com/4JMFTDwjbq — Milagros Tolón (@milagrostolon) May 31, 2026

Asimismo, el líder del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha compartido una publicación del partido regional, reconociendo la "pasión por la tierra, sus raíces y su gente".

"Castilla-La Mancha es orgullo, historia y futuro", ha expresado.