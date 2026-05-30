El PSOE de Castilla-La Mancha celebra "una semana de buenas noticias" por el plan de vivienda joven y las deducciones futuras

Tita García Élez es presidenta de la Ejecutiva del PSOE en la provincia de Toledo.

La presidenta de la Ejecutiva provincial del PSOE de Toledo, Tita García Élez, ha denunciado el "manual de ruido y excusas" del PP de Paco Núñez cada vez que hay "una noticia positiva" del Gobierno de Emiliano García-Page.

Élez se ha referido a "una semana llena de buenas noticias" para la región y ha destacado las medidas impulsadas por el Ejecutivo regional que sitúan a Castilla-La Mancha como referente en políticas sociales y de apoyo a la ciudadanía.

En este sentido, ha subrayado la iniciativa pionera del Ejecutivo regional para facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes. "Castilla-La Mancha va a ser la única comunidad —no la segunda, la tercera o la quinta, la primera— que va a poner esta medida en marcha para luchar contra un problema real que hay en nuestros municipios", ha dicho.

La representante socialista ha aplaudido un plan que facilita el acceso de los jóvenes a la vivienda y que tiene su medida estrella en el aval del 20 % que asumirá el Gobierno regional a tipo 0, sin intereses: tal cantidad cubrirá la totalidad del préstamo, incluida la parte que las entidades financieras no conceden.

"Cuando hay una noticia positiva, como esta ayuda pionera para que los jóvenes no paguen intereses en el 20 % de la vivienda, el PP responde siempre con ruido, excusas y ataques infundados", ha señalado. Así, ha insistido en que "la incoherencia política está instalada en las filas" de esta formación.

Asimismo, ha apuntado que "probablemente" no haya sido una buena semana para Núñez, ya que se han acumulado "anuncios que mejoran la vida de la ciudadanía, como esta medida de vivienda o las diez nuevas deducciones fiscales previstas en el IRPF para 2027", unas propuestas que Page aún no ha concretado.

Ayudar a la "mayoría social"

Al respecto, la responsable de la Ejecutiva provincial del PSOE de Toledo ha criticado la actitud del presidente regional del PP y las reacciones de la oposición ante "cada avance" que protagoniza el Gobierno autonómico.

"Frente a estas decisiones que benefician directamente a los castellanomanchegos, el PP vuelve a recurrir a la confrontación y a la crítica vacía, alejándose de los intereses reales de la región", ha afirmado.

Élez ha defendido que "si se quiere a Castilla-La Mancha, lo lógico es alegrarse de que los jóvenes tengan más facilidades para acceder a una vivienda o de que se aprueben nuevas deducciones fiscales".

"Esto no es cuestión de ideología, es sentido común", ha destacado. La talaverana ha insistido que el Gobierno de Page mantiene una hoja de ruta clara "centrada en mejorar la vida de la mayoría social".

El PSOE, ha asegurado Élez, trabajará "con estabilidad, compromiso y responsabilidad" para que Castilla-La Mancha avance "frente a un PP instalado en el ruido, las excusas y la confrontación permanente", ha concluido.