Transportes estima que el ramal "provisional" del AVE que esquivará Toledo costará 354 millones de euros

El Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana prevé licitar por casi 354 millones de euros el proyecto de construcción del ramal de conexión provisional entre la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla y la convencional Madrid-Valencia de Alcántara, una infraestructura de algo más de 18,3 kilómetros que atravesará la Sagra toledana.

Apenas seis días después de que el departamento que dirige Óscar Puente anunciase el nuevo vial, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el pliego de una obra civil con la que se pretende aligerar los plazos de la llegada del AVE a Lisboa.

La propuesta del Gobierno de España se estructurará alrededor de la alternativa 1 —se ha desechado otro planteamiento estudiado, también la posibilidad de no realizar ninguna actuación— y plantea "habilitar una nueva infraestructura ferroviaria que mejore la calidad y prestaciones de los actuales servicios ferroviarios entre Madrid y Extremadura".

Zona de actuación en la que se levantará el nuevo ramal ferroviario entre Pantoja y Bargas. Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana

El nuevo ramal de conexión previsto será para vía doble, estará electrificado y se diseñará para velocidades de 350 km/h. La vía por hacer aportará "continuidad" a los diferentes tramos del corredor ibérico de alta velocidad, un itinerario que vertebra el olvidado oeste peninsular, pero que "marcha con diferentes grados de avance".

La conexión no permitirá el tránsito de mercancías, una medida que se basa en la conveniencia de "evitar el acceso" a Madrid de los convoyes de carga llegados desde el occidente de España a través de la "actualmente saturada" línea de cercanías C-5. Así, el tipo de tráfico de la conexión será "exclusivo de viajeros".

Además, "la longitud del tramo resultante", subraya el documento elaborado por los técnicos de Transportes, aconseja la "implantación" de un puesto de adelantamiento y estacionamiento de trenes (PAET) para regular las circulaciones de entrada y salida a la propia línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, una idea que optimizará la capacidad disponible del corredor meridional.

Transportes ha confirmado que las "distintas técnicas de análisis multicriterio aplicadas en su comparación" evidenciaron la superioridad de la alternativa 1 sobre la opción 2.

En este sentido, los tres análisis realizados —a partir de los criterios robustez, sensibilidad y preferencias— establecieron como óptima la alternativa 1 frente a la alternativa 2, "atendiendo a criterios funcionales, económicos, territoriales y medioambientales", reza la memoria ministerial.

A partir de este miércoles, esta propuesta estará sometida a información pública por un periodo de 30 días hábiles "para ser examinado por las personas que lo deseen, quienes podrán formular observaciones sobre la concepción global del trazado —en la medida en que afecte al interés general— y sobre el impacto ambiental".

Del mismo modo, las empresas ferroviarias y los administradores de infraestructuras ferroviarias podrán emitir sus informes sobre la ruta proyectada mientras se extienda el plazo de información pública.

En el corazón de la Sagra

"La necesidad de una conexión inmediata hacia Extremadura", insiste la memoria publicada por Transportes, alimenta "una solución provisional" que conectará la línea de alta velocidad hacia Andalucía —desde el término municipal de Pantoja— con la convencional que une la capital española y la localidad cacereña de Valencia de Alcántara —en terrenos de Bargas y Olías del Rey—.

Punto por el que la conexión provisional atravesará la autovía A-42. Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana

El ramal atravesará los términos municipales de Alameda de la Sagra, Pantoja, Cobeja, Villaseca de la Sagra, Magán, Cabañas de la Sagra, Olías del Rey y Bargas. Su trazado cruzará la autovía A-42, la autopista de peaje AP-41 y la carretera autonómica CM-4058, además de otros viales asfaltados.

Asimismo, la memoria detalla que la zona por la que circularían los trenes en este rincón de la Sagra "se encuentra alejada de los espacios incluidos en la Red Natura 2000, así como de otros espacios naturales protegidos de ámbito europeo, nacional o autonómico". La proximidad de una explotación minera también ha quedado alejada con la elección de la alternativa 1.

Resolver la llegada a Toledo

El paso por la ciudad de Toledo supone el principal escollo de este proyecto: una tercera evaluación, complementaria a las realizadas en 2020 y 2022, determinará la viabilidad de la opción pactada por la Junta de Comunidades, la Diputación provincial y el Ayuntamiento.

La conexión temporal ideada por Transportes "permitirá, a corto plazo, habilitar la explotación de la nueva línea de alta velocidad a la espera del desarrollo y estudio de la solución consensuada para el tramo I (Toledo)". Esta alternativa, que implica una segunda estación en la capital regional, "deberá ser analizada en un nuevo estudio informativo", recuerda.