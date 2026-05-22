Núñez cree que las "supuestas victorias" de Page en materia de agua "no lo son para los agricultores de la región"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha cargado este viernes contra el Gobierno de Emiliano García-Page, asegurando que "las supuestas victorias de la región en materia de agua no lo son para los agricultores y ganaderos de la comunidad".

"Es una pena que los intereses de Page estén tan lejos de los intereses de la región", ha afirmado durante la reunión del Comité de Dirección del PP regional, después de que el Tribunal Supremo tumbase este jueves el último recurso vivo contra la nueva planificación hidrológica, el del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), y el líder autonómico afirmase que se había "ganado la más importante batalla en materia de agua".

Para Núñez, Page "está muy lejos de Castilla-La Mancha, sus problemas, preocupaciones e intereses de los castellanomanchegos".

Asimismo, lo ha acusado de "cambiar el cariño por el desprecio hacia los ciudadanos de la región", situándolo "lejos del sufrimiento y de la realidad que viven los castellanomanchegos".

No obstante, ha reflexionado que se está viviendo un "fin de ciclo", por lo que su actitud es "la propia de alguien que lidera el fin de ciclo en Castilla-La Mancha y lidera el fin de una etapa".

Reunión en Estrasburgo

Al respecto, ha recordado que este miércoles se desplazó a Estrasburgo para reunirse con la comisaria europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall, a quien le entregó el Pacto Regional del Agua.

En este documento "se recoge la prioridad de la cuenca cedente, para asegurar que el agua llegue a los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha antes de que haya salidas".

Además, solicitó la prórroga hasta 2032 de la directiva marco del agua, ya que ha alertado de que si finalizara en 2027 la comunidad "podría perder hasta 600 millones del Producto Interior Bruto".

"Mientras que yo hice todo esto, otros se alegran de que el agua se vaya a Portugal. Hay quien lleva 11 años al frente de Castilla-La Mancha y sigue con el teatro de siempre", ha sentenciado.