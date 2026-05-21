"Rebelión" de la Mancha contra Óscar Puente: convocan una nueva protesta para reclamar el tramo ferroviario Mora-Alcázar

La Plataforma en Defensa del Ferrocarril del Centro de La Mancha (PFCM) ha llamado a la "rebelión de la Mancha" y ha convocado una nueva manifestación en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) el próximo 20 de junio para protestar "contra el bypass ferroviario por Montoro".

Una manifestación que coincidirá con el 172 aniversario de la estación de tren de Alcázar y que clamará por la construcción del tramo que conectaría la ciudad con Mora (Toledo) de la nueva LAV Madrid – Alcázar – Jaén.

La protesta arrancará a las 11 horas de la mañana frente a la estación y recorrerá las calles Álvarez Guerra y Emilio Castelar, para finalizar con un acto público en la Plaza de España.

"La comarca está en pie de guerra porque sabe que el tren es una herramienta para el presente y para el futuro. Si se pierde, estaremos ante una amenaza que pondrá en jaque nuestras posibilidades de desarrollo. El tramo Mora – Alcázar es una herramienta indispensable para vertebrar la región y el país", ha afirmado José Damián García-Moreno, portavoz de la PFCM.

Por ello, ha apelado al Ministerio de Transportes a reconsiderar su postura y detener la tramitación del bypass por Montoro para retomar la del citado tramo, "tal y como se había firmado en 2001 y tramitado y trabajado hasta 2012".

Cartel de la convocatoria.

"No puede ser que una propuesta poco meditada de unos pocos perjudique a cientos de miles de personas y se incumplan compromisos de décadas. No lo vamos a consentir", ha asegurado.

Desacuerdo de los pueblos del bypass

Por otro lado, García-Moreno ha relatado que visitó varios pueblos del bypass del jueves al domingo de la pasada semana. En concreto, estuvo en Montoro, Pedro Abad, Adamuz y su entidad local menor autónoma, Algallarín.

Allí constató el "desconocimiento" de los vecinos del trazado del bypass y la "oposición" en cuanto lo conocían, "por el grave impacto ambiental, social y agrario".

Apoyos institucionales

El presidente de la plataforma también ha aludido a que este mismo jueves han recibido el apoyo de la Diputación de Toledo, tras aprobar por unanimidad el pleno una declaración institucional que rechaza el bypass por Montoro y reclama a Transportes la construcción del tramo.

La administración provincial considera "estratégica" esta infraestructura para garantizar la conectividad del interior peninsular y evitar el deterioro de los servicios ferroviarios que actualmente atraviesan Castilla-La Mancha.

Según la Diputación, esta iniciativa se produce "en un contexto de creciente movilización institucional y social en defensa del corredor ferroviario tradicional frente a alternativas que podrían reducir el peso de Castilla-La Mancha en la planificación ferroviaria nacional".

La propuesta aprobada también destaca que la ejecución de este tramo permitiría mejorar notablemente los tiempos de conexión con Madrid, reforzar la cohesión territorial, favorecer la movilidad sostenible e impulsar el desarrollo económico y turístico de numerosos municipios de la región; y recuerda que el proyecto ferroviario cuenta con antecedentes y estudios aprobados desde hace años dentro de la planificación estatal de infraestructuras ferroviarias.

Ante este apoyo explícito de la Diputación, García-Moreno ha reclamado que cualquier acción de los ayuntamientos o la Junta que se realice con Transportes "cuente con todos los alcaldes y alcaldesas de la línea, incluyendo a los de Madridejos y Consuegra".

"La PFCM hace un llamamiento a todas las instituciones, partidos políticos, sindicatos, asociaciones y ciudadanía de la comarca a participar en esta 'rebelión cívica e institucional' para exigir el cumplimiento de los compromisos ferroviarios y no perder más oportunidades de progreso y de futuro", ha sentenciado.