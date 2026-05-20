Maestre acusa a Núñez de llegar a Europa "como elefante en cacharrería" y cree que su visita puede ser "contraproducente"

La eurodiputada ciudadrealeña y vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, ha asegurado este miércoles que el presidente del PP castellanomanchego, Paco Núñez, llega a Europa "tarde y mal" en materia de agua y ha advertido de que su visita a Estrasburgo puede resultar "contraproducente" para los intereses de Castilla-La Mancha.

Maestre ha respondido así al encuentro mantenido por Núñez con la comisaria europea de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall, a quien el líder del PP regional ha entregado el Pacto Regional del Agua y ha pedido ampliar hasta 2032 la Directiva Marco del Agua para evitar el cierre de pozos en La Mancha y el Alto Guadiana.

"Núñez llega tarde porque aquí antes que él estuvimos muchos. Y cuando digo muchos me refiero no solo al presidente Page o a esta, quien les habla como eurodiputada, sino también al propio sector", ha señalado Maestre desde el Parlamento Europeo.

"De la mano" del sector

La dirigente socialista ha defendido que representantes del Gobierno regional y del sector agrario ya trasladaron anteriormente a las instituciones europeas la situación hídrica de Castilla-La Mancha "de la mano de los agricultores", tanto al comisario Hansen como a responsables de la comisaría de Aguas.

Además, ha afirmado que Núñez "llega mal" porque el planteamiento realizado ante la Comisión Europea "está a años luz del lenguaje europeo que tiene que emplear" y ha añadido que "ha entrado como elefante en cacharrería".

Según Maestre, el dirigente 'popular' ha aportado "datos falsos" y ha elogiado la gestión hídrica del Levante, algo que ha considerado incompatible con la defensa de los intereses de Castilla-La Mancha. "Esto es una vergüenza", ha denunciado.

La eurodiputada socialista ha criticado también que Núñez "obvie" el trasvase Tajo-Segura en su documento de posición y le ha preguntado "qué ha obtenido" de su reunión con la comisaria europea y por qué "no le dice" que el PP nacional no comparte las reivindicaciones hídricas de Castilla-La Mancha.

Asimismo, ha cuestionado que el líder del PP regional no haya trasladado a Bruselas la situación de los embalses del Segura. "¿Qué piensa de que a día de hoy las reservas de los embalses del Segura estén al 60 % mientras nosotros tenemos serias dificultades en el acceso al agua?", ha planteado.

Maestre ha pedido además a Núñez "que deje de hacer el ridículo, que deje de mentir y que se ponga a trabajar de verdad" y ha retado al PP a enseñar "las firmas que se supone" que ella ha realizado en contra de los intereses de Castilla-La Mancha.

Ángel Tomás Godoy.

En la misma línea se ha pronunciado el presidente del grupo socialista en las Cortes regionales, Ángel Tomás Godoy, quien ha preguntado "cómo va a defender el agua de Castilla-La Mancha en Europa" si "no es capaz" de hacerlo dentro de su propio partido.

Godoy ha reclamado a Núñez que "se enfrente, de una vez por todas, a Génova" y ha acusado al PP de Castilla-La Mancha de no haber presentado "jamás" recursos contra trasvases o sentencias relacionadas con el agua.

Esther Padilla durante la rueda de prensa. JCCM

Por su parte, la portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha defendido la necesidad de aplicar las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura y ha advertido de que no se puede permitir que en el Levante se riegue "a mansalva" mientras se limita la capacidad de los agricultores castellanomanchegos.

Padilla ha insistido en que la posición del Ejecutivo autonómico es "clara" en defensa de los agricultores, ganaderos y de la biodiversidad de Castilla-La Mancha y ha asegurado que la modificación de las reglas del trasvase ayudaría a avanzar hacia "una gestión más equilibrada del agua".

"Lo que no puede ser es que a algunos les permitan regar a mansalva, como es el caso del Levante, y por otro se quiera limitar la capacidad de nuestros agricultores y regantes", ha advertido.