La imputación de Zapatero deja un nuevo guiño de Feijóo a Page: "Los socialistas honestos se han quedado de piedra"

Visita de Feijóo y Page a Letur (Albacete) en octubre de 2024, tras la dana que azotó el este peninsular. JCCM

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha invocado a los socialistas que "siguen siendo honestos" y que, tras conocerse la imputación a José Luis Rodríguez Zapatero, "se han quedado de piedra", una alusión velada a Emiliano García-Page.

El principal responsable de la oposición ha empleado la misma expresión de la que se sirvió el presidente de Castilla-La Mancha este martes —pocos minutos después de conocerse la existencia de una causa abierta por la Audiencia Nacional contra el expresidente del Gobierno— para valorar estos hechos.

Durante la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso, Feijóo ha pronunciado las palabras de Page justo después de plantear a Pedro Sánchez "cuánto podrá aguantar sin negar también lo de Zapatero". Además, le ha preguntado "por qué usted no" se ha mostrado estupefacto y mantiene su apoyo al ahora investigado por la justicia.

El líder del PP ha recordado la actitud del Ejecutivo con los diferentes casos de presunta corrupción que brotan alrededor de Ferraz y Moncloa. "Aplaudieron a [José Luis] Ábalos y está en la cárcel; defendieron a súper Santos Cerdán y va camino de volver a la cárcel", ha subrayado.

"Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia", le ha espetado Feijóo a Sánchez. "El que pueda robar, que robe: ese es el lema de su decencia", ha añadido Feijóo, un comportamiento que, según el máximo responsable del PP, han seguido "hasta los que estaban retirados".

Un consenso entre diferentes

El discurso de Feijóo supone un nuevo guiño a Page y confirma la buena sintonía entre ambos políticos, una cercanía que se concreta en diferentes muestras de reconocimiento y escasas críticas cruzadas.

Sin embargo, las referencias de Génova a un hipotético PSOE con sentido de Estado —y enfrentado al proyecto político que capitanea Sánchez— se antojan perjudiciales para los intereses de Paco Núñez, su líder en la región.

Aunque Feijóo ha exhibido su confianza en Núñez en distintas ocasiones, las constantes celebraciones sobre el posicionamiento de Page no contribuyen a la proyección del actual presidente del PP de Castilla-La Mancha.

En todo caso, los aplausos con que Génova riega al díscolo barón socialista se circunscriben al momento político que atraviesa España desde las elecciones de 2023, una situación caracterizada por un Gobierno sin mayoría parlamentaria y que se aferra al apoyo —condicionado— de formaciones independentistas.