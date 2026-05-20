Castilla-La Mancha destinará 60 millones de euros para impulsar proyectos empresariales estratégicos

El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que el Consejo de Gobierno aprobará este viernes un nuevo instrumento de financiación dotado con 60 millones de euros destinado a apoyar proyectos empresariales innovadores y estratégicos en la región.

Este nuevo mecanismo de apoyo financiero estará orientado a iniciativas industriales vinculadas a la transición verde, la digitalización, la biotecnología y la defensa, con el objetivo de reforzar el tejido productivo y la capacidad de atracción de inversiones en la comunidad autónoma.

El anuncio lo ha realizado durante la inauguración del Foro de Industria de Castilla-La Mancha, celebrado en Albacete, donde el jefe del Ejecutivo autonómico ha estado acompañado por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco.

Estos 60 millones para iniciativas industriales en sectores muy novedosos "se incorporan a un conjunto de normas y de leyes que, con la modestia que tenemos como región, intentamos implementar con eficacia", ha comentado el presidente castellanomanchego.

Récord histórico

"Mucha gente piensa que hay un cierto milagro castellanomanchego, pero es la constancia de una región que sabe de dónde viene, que cuando empezó su camino autonómico la norma era que se producía aquí, sobre todo el sector agroalimentario y que hoy se trabaja con la mentalidad de exportar lo más posible, de extender nuestras empresas al conjunto de España y fuera de esta"



Esta estrategia ha supuesto reforzar la industria propia aquí también y tener capacidad para atraer", ha recalcado el presidente de Castilla-La Mancha.

García-Page también ha avanzado que en septiembre se aprobará la futura Ley de Inversiones Empresariales Estratégicas, una norma que, según ha explicado, servirá para consolidar el posicionamiento industrial de Castilla-La Mancha mediante "más financiación, más fondos y más agilidad" en la gestión de proyectos.

El presidente ha señalado que esta normativa supondrá una actualización del marco de apoyo a la inversión empresarial en la región, con el fin de seguir reforzando su crecimiento económico y su competitividad.

Durante su intervención, el presidente regional ha destacado el buen comportamiento de la economía exterior, recordando que Castilla-La Mancha registró en marzo su récord histórico de exportaciones, con más de 1.118 millones de euros.

La región se sitúa, además, como la comunidad autónoma con mayor crecimiento interanual en ventas exteriores en ese mes, con un incremento del 16,4 %, más de 11 puntos por encima de la media nacional.