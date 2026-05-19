Núñez acudirá a Estrasburgo a "defender" el agua para Castilla-La Mancha y el PSOE dice que viaja "tarde, mal y nunca"

La portavoz del PP de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández y el secretario de Formación del PSOE regional, Sergio García Navas.

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, tiene previsto viajar a Estrasburgo este miércoles para reunirse con la comisaria de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular Competitiva, Jessika Roswall para "defender los intereses hídricos" de Castilla-La Mancha. Un encuentro que para el PSOE regional llega "tarde, mal y nunca".

La encargada de explicar los pormenores de esta visita "al más alto nivel" ha sido la portavoz del PP regional, Alejandra Hernández, quien ha destacado que el objetivo es trasladar a la comisaria "la preocupación del campo castellanomanchego" y "exigir soluciones" en materia hídrica que "garanticen su futuro".

Hernández ha argumentado que esta decisión de Núñez se produce después de que el PSOE "haya traicionado al campo" por su "inacción" e "incumplimiento" de los objetivos marcados en la planificación europea en materia de agua.

A este respecto, ha señalado que el horizonte fijado en 2027 por la Directiva Marco del Agua podría tener consecuencias “muy graves” para Castilla-La Mancha si no se amplía el lapso de aplicación. De ahí que uno de los mensajes que trasladará Núñez verse sobre la necesidad de flexibilizar estos plazos para evitar el cierre de pozos en la Mancha.

La portavoz 'popular' ha enfrentado esta postura a la del PSOE europeo que "ha impulsado una carta en la que se opone a ampliar estos plazos", lo que supone "un golpe brutal para miles de agricultores y regantes".

Hernández ha acusado a la eurodiputada castellanomanchega Cristina Maestre de respaldar este documento, por lo que se ha preguntado si tanto ella como Page "avalan con su silencio una estrategia que puede acabar con el cierre de pozos en La Mancha y poner en riesgo explotaciones, empleo y futuro económico en el medio rural".

Por otro lado, Hernández ha añadido que el presidente del PP regional también reclamará la reactivación y prórroga de los fondos europeos destinados a inversiones hídricas dado que "el Gobierno de Page ha sido incapaz de aprovechar más de 14.000 millones de euros disponibles para infraestructuras hidráulicas".

Por último, ha desvelado que Núñez trasladará a la Comisión Europea el Pacto Regional por el Agua, que el Gobierno autonómico "ha guardado en un cajón sin desarrollarlo ni defenderlo".

Respuesta del PSOE

Desde el PSOE, la réplica ha corrido a cargo del diputado Sergio García Navas, quien ha criticado que este viaje de Núñez se produzca "tarde, mal y nunca".

A este respecto, el parlamentario ha pedido al líder 'popular' que "rectifique sus embustes" sobre la Directiva Marco del Agua porque el presidente autonómico, Emiliano García-Page, "ha defendido su prórroga en el Comité de las Regiones".

"Tenemos un PP de Castilla-La Mancha al que no le importa la verdad, que se inventa hasta las firmas. Una mentira dicha mil veces nunca se va a convertir en verdad", ha lamentado el secretario de Formación de los socialistas regionales.

"Me alegra que quiera conocer el mundo", ha ironizado García Navas, que ha confiado en que a su vuelta Núñez "cuente el contenido" de la reunión con la comisaria.