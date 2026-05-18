Núñez celebra la "gran victoria electoral" de Moreno en Andalucía y Gutiérrez ve más opciones para Page

La victoria del PP de Juanma Moreno en las elecciones andaluzas de este domingo ha dejado las primeras reacciones políticas en Castilla-La Mancha. Mientras PacoNúñez ha mostrado su alegría por la "gran victoria electoral" de su compañero de partido, el secretario de Organización del PSOE castellanomanchego, Sergio Gutiérrez, ha hecho una lectura en clave autonómica extrapolando a la región esa pérdida de cinco escaños de los 'populares' que ha traducido en más opciones para Page.

Como suele ser habitual en estos tiempos, estas primeras reacciones, apenas minutos después de que se conociera el escrutinio, se han producido en las redes sociales. El líder del PP en Castilla-La Mancha calificaba como "gran victoria electoral" los resultados cosechados por Moreno, quien cosechaba el 41,6 % de los votos y 53 escaños, a dos de la mayoría absoluta que sí alcanzó en los comicios anteriores.

Para Núñez, este resultado que obliga al PP a tender puentes con Vox para lograr la investidura del político malagueño, "permitirá a Andalucía seguir creciendo y fortaleciéndose como lo ha hecho en estos últimos años".

🔵 Otra gran victoria electoral del @ppandaluz.

Otra gran victoria de @JuanMa_Moreno, que permitirá a Andalucía seguir creciendo y fortaleciéndose como lo ha hecho en estos últimos años.



Otra victoria electoral de @NunezFeijoo al frente de nuestro partido, que cuenta sus… — Paco Núñez (@paconunez_) May 17, 2026

"Otra victoria electoral de Alberto Núñez Feijóo al frente de nuestro partido, que cuenta sus elecciones por victorias", ha celebrado Núñez, quien ha calificado este momento como una "gran noche para Andalucía y para España".

Por último, ha dado la enhorabuena a su compañero de partido y lo ha descrito como "un gran presidente".

Reacción de Gutiérrez

Desde el PSOE de Castilla-La Mancha, la primera reacción ha llegado, también vía X, a través de su secretario de Organización, Sergio Gutiérrez. Sin hacer alusión a los resultados de su compañera de partido, María Jesús Montero, que ha perdido dos escaños respecto a los comicios de 2022, el número dos de los socialistas en la región ha interpretado los resultados del PP andaluz en clave castellanomanchega.

"Si Juanma Moreno ha bajado 5 escaños en Andalucía, imagínense cómo está -electoralmente hablando- Paco Núñez en Castilla-La Mancha y la marca PP", ha reflexionado.



En este sentido, el también diputado nacional ha calificado al PSOE de Castilla-La Mancha como "único que garantiza líder con honestidad, cercanía y capacidad; el único con arraigo a la tierra y con autonomía para defenderla; el único que tiene un proyecto de progreso y no de conflicto y retrocesos".

Si Juanma Moreno ha bajado 5 escaños en Andalucía, imagínense cómo está -electoralmente hablando- Paco Núñez en Castilla-La Mancha y la marca PP.



El @pscmpsoe es el único que garantiza líder con honestidad, cercanía y capacidad; el único con arraigo a la tierra y con autonomía… https://t.co/zZ0joWY7xX — Sergio Gutierrez (@Sergio_GP) May 17, 2026

"En Castilla-La Mancha solo habrá un cambio en 2027 y será en la presidencia del PP", ha pronosticado.

Elecciones autonómicas

Un análisis, de claro marchamo prelectoral, que se produce a un año justo de que Castilla-La Mancha celebre unas de las elecciones sobre las que todavía quedan varias dudas por despejar.

La primera y más relevante es la de saber si Emiliano García-Page optará a revalidar el que sería su cuarto mandato. El presidente autonómico ha trasladado en varias ocasiones que no tiene una decisión tomada y que será su familia la que tenga la última palabra.

En otro plano, tampoco tenemos claro, a un año vista, cómo quedará configurado el calendario electoral de 2027, un año en el que además de los comicios autonómicos y municipales, también se celebrarán los generales.

En este sentido, el propio Page ha pedido en varias ocasiones a Pedro Sánchez un adelanto electoral para que las generales se celebren antes que las autonómicas y municipales.

Para el barón castellanomanchego, con esta maniobra se evitaría que los votantes acudan a las urnas territoriales pensando en clave nacional y no se produciría un descalabro como el de 2023.