La Guardia Civil de Castilla-La Mancha distingue a dos mujeres tenientes coroneles por el 182 aniversario del cuerpo

La Guardia Civil de Castilla-La Mancha ha distinguido a las tenientes coroneles Verónica María Guillén y María Soledad Gómez con motivo del acto por el 182 aniversario del cuerpo.

La teniente coronel Guillén ha recibido un reconocimiento por su labor en la Guardia Civil y su espíritu de superación, tras haber afrontado un cáncer, mientras que la teniente coronel Gómez ha sido condecorada con la Cruz de plata de la orden del mérito del cuerpo.

Al acto también ha asistido la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, que ha destacado la incorporación de la mujer al instituto armado, de la que se cumplen 38 años. Este hecho ha implicado que a día de hoy haya 8.900 mujeres en la Guardia Civil en todo el país, 464 de ellas en Castilla-La Mancha.

Hoy, en Toledo, he querido a acompañar a la @guardiacivil en la celebración del 182 aniversario de su fundación.



Admiración por su trabajo, dedicación y entrega a España. 🇪🇸 pic.twitter.com/MdrSbpnvrF — Milagros Tolón (@milagrostolon) May 15, 2026

Por su parte, el delegado del Gobierno, José Pablo Sabrido, ha destacado en su intervención la cifra y ha apuntado al incremento de plantillas en el cuerpo, que llega al 4 % en 2026.

Sabrido ha resaltado la labor de la Guardia Civil, cuyo ámbito de actuación afecta a más del 90 % de los 919 municipios de Castilla-La Mancha. Y ha elogiado su labor al combatir distintos delitos, entre ellos los de odio o la violencia machista que ha calificado de "insoportables".

Por último, ha tenido palabras de recuerdo para Jerónimo y Germán, los dos guardias civiles fallecidos el pasado viernes en Huelva en acto de servicio.

Por último, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha reconocido "la labor que hacen los casi 6.000 hombres y mujeres guardias civiles en Castilla-La Mancha", a la vez que ha recordado que en los municipios que cubre el instituto armado reside el 70 % de la población de la región.

Más reconocimientos

Durante el acto, se ha entregado también la Cruz de la orden del mérito del cuerpo con distintivo blanco a 16 miembros de la Guardia Civil. Y la medalla al mérito de la seguridad vial en categoría de bronce con distintivo azul a Vicente Martín, así como cuatro reconocimientos a miembros del instituto armado que pasan a situación de reserva.

El jefe interino de la 2ª zona de la Guardia Civil, el coronel José Manuel Rodrigo, ha destacado la evolución que ha tenido el cuerpo.

"Se ha pasado de una Guardia Civil en los caminos a una nueva Guardia Civil, con flotas de drones o helicópteros y que combate delitos contra el medio ambiente, la ciberdelincuencia o la violencia machista", ha sentenciado.