El PSOE subraya que el asesor de la Policía al que llamó Koldo no tiene "ninguna vinculación" con el Gobierno de Page

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha asegurado que no existe "ninguna vinculación" entre Jesús Ramírez, asesor del director general de la Policía Nacional e histórico del PSOE toledano, y el Gobierno regional que preside Emiliano García-Page.

El diputado en el Congreso por la circunscripción de Toledo ha publicado un mensaje en su perfil en la red social X (antes Twitter) en el que ha aseverado que "no sabemos si ni siquiera" Koldo García "llamó" a Ramírez o si este le "cogió el teléfono".

EL ESPAÑOL ha publicado que Koldo contactó con Ramírez, a quien el entorno de la trama identificaba como el "Segundo de Paco" (en referencia al albaceteño Francisco Pardo, actual director general de la Policía Nacional), para el traslado de dos prostitutas desde Andalucía hasta el Parador de Teruel.

Aquellos hechos se produjeron en septiembre de 2020, en plena pandemia y con la movilidad restringida. La intención del entonces ministro de Transportes era mantener un encuentro íntimo con ambas mujeres.

Las informaciones que ha revelado este medio desvelan que Koldo pidió ayuda a Ramírez, para "tapar" el escándalo que había protagonizado el número dos de Ferraz.

Gutiérrez se ha referido a Ramírez como "un hombre al que conocen —y muchos también del PP aprecian— y señalan sin nada".

Al respecto, ha lamentado "la hipocresía de los de [Paco] Núñez" por la petición de información que ha formulado el principal partido de la oposición y que ha extendido a Page.

A ver si me entero. Los del PP piden cuentas a Page porque la ex-mujer de Koldo dice que va a llamar (y no sabemos si ni siquiera llamó o si cogió el teléfono) a un asesor de comunicación del director general de la policía. Y no hay más: Por cierto, un hombre al que conocen (y… pic.twitter.com/ojOsd5rXer — Sergio Gutierrez (@Sergio_GP) May 11, 2026

"Cuando a los del PP se les pregunta por Cospedal y los audios de Villarejo, por Gómez Gordo y sus 15 años de petición de cárcel, por la posible financiación ilegal de Vox, por cosas que sí que están en los tribunales dicen que no valoran procesos judiciales", ha añadido.

Al mismo tiempo, ha advertido de que "la calidad de la democracia se devalúa si permitimos estas cosas".