Clamor en Toledo contra las macrogranjas y las plantas de biometano: "No queremos ser un vertedero industrial"

La manifestación contra las plantas de biometano se ha celebrado en la plaza de Zocodover, en Toledo.

Más de un centenar de personas y casi una treintena de plataformas vecinales, asociaciones y diferentes colectivos sociales de Castilla-La Mancha han participado este sábado en una concentración contra la construcción de macroplantas de biometano y macrogranjas industriales en la región.

Convocada por las plataformas ciudadanas Stop Biometano de Castilla-La Mancha y celebrada en la plaza de Zocodover de Toledo, la protesta ha reunido a vecinos procedentes de las cinco provincias y ha mostrado un foco de rechazo social al Plan Regional de Biometanización 2024-2030 que promueve la Junta de Comunidades.

Los asistentes han mostrado su oposición a un modelo que consideran incompatible con "la conservación del medio ambiente, la protección del agua, la calidad de vida de los vecinos y el desarrollo sostenible de los pueblos".

La concentración ha denunciado que este tipo de proyectos extensivos en el uso de suelo y recursos naturales ponen al medio rural al servicio de intereses económicos ajenos a sus necesidades.

"Si estas plantas de biometano o las macrogranjas de cerdos aportasen beneficios a los vecinos, las grandes ciudades se pelearían por ubicarlas en sus inmediaciones", han señalado las plataformas.

Durante el acto, los representantes de Stop Biometano han denunciado que el Gobierno autonómico ha ignorado las más de 15.000 alegaciones presentadas por ciudadanos, asociaciones y ayuntamientos de toda la región. Al respecto, han recordado que estas alegaciones continúan sin recibir una respuesta individualizada y motivada.

Los convocantes han reiterado que Castilla-La Mancha no puede convertirse en un "territorio de sacrificio" destinado a gestionar residuos y purines procedentes de un modelo industrial intensivo ajeno a las necesidades reales del medio rural.

Asimismo, han alertado sobre los riesgos asociados a estas instalaciones: contaminación de acuíferos, emisiones contaminantes, malos olores, incremento del tráfico pesado, degradación del paisaje y posibles afecciones a la salud pública.

La plataforma exige la suspensión cautelar inmediata del Plan Regional de Biometanización y la paralización de todas las plantas proyectadas.

Además, demandan la revisión motivada de todas las alegaciones, una evaluación verdaderamente independiente y la aprobación de un marco legal garantista que proteja la autonomía municipal y el derecho de los municipios a decidir sobre su futuro.

Auguran "un elevado coste electoral" para Page

Durante la protesta se ha aludido a la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, y al presidente de la Junta de Castilla-La Mancha. A Emiliano García-Page le han advertido "del elevado coste electoral que le va a suponer apoyar un plan que cuenta con un amplio rechazo social en las comarcas afectadas".

"Más de setenta pueblos de toda la región se sienten hoy amenazados, pero en unos años podrían ser otros 70 ya que esto es solo el comienzo de un modelo industrial impuesto que supone un grave riesgo para los vecinos del medio rural", han subrayado.

Desde Stop Biometano han valorado positivamente la respuesta ciudadana y han anunciado nuevas "acciones sociales, institucionales y jurídicas" hasta lograr la paralización definitiva de un plan que tachan de "injusto, insostenible y contrario a la voluntad mayoritaria de los pueblos" en los que se pretende levantar estas instalaciones.

"No permitiremos que conviertan nuestra región en un vertedero industrial: la movilización no ha hecho más que comenzar", han remarcado.