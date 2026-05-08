Page pide a Puente que quite el peaje de la AP-41 entre Toledo y Madrid: "La A-42 es una calle casi imposible de circular"

Emiliano García-Page ha participado en el centenario de una empresa cementera asentada en una localidad toledana. JCCM

El presidente de Castilla-La Mancha ha insistido en su petición de liberalizar la autopista AP-41, una vía de peaje que conecta Madrid y Toledo y que se adivina como la mejor alternativa para descongestionar la autovía A-42.

Durante el acto de conmemoración del centenario de una planta cementera de Villaluenga de la Sagra (Toledo), Emiliano García-Page ha recordado que la ruta alternativa, inaugurada a finales de 2006, "la hemos pagado entre todos", una alusión al rescate público que la ha mantenido operativa en los últimos años.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, instancia a la que Page ha remitido su petición, ha levantado recientemente las barreras en algunos tramos de otras autopistas. Desde el departamento que dirige Óscar Puente se busca alguna fórmula económica que permita la gratuidad —parcial o total— de la A-41.

El hipotético final del peaje animaría el tránsito por una carretera infrautilizada. Además de los dos trazados que unen ambas cabeceras, el responsable del Gobierno autonómico ha hecho una mención a la hipotética M-70, la circunvalación de Madrid que discurriría por Toledo, Cuenca y Guadalajara.

Entretanto, "la A-42 se ha convertido en una calle casi imposible de circular", ha lamentado el jefe del Ejecutivo regional. El trayecto entre las capitales nacional y regional que más vehículos usan —es gratuito y más directo— se congestiona en horas punta y sufre un tráfico creciente desde el norte de la provincia de Toledo.

Hace algunas semanas, el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, anunció el estudio de algunas propuestas para mejorar la fluidez de la autovía Madrid-Toledo, aunque no llegó a concretar ninguna propuesta.

Las supuestas "nuevas" conexiones que podrían ejecutarse forman parte de un plan que "los técnicos [del Ministerio de Transportes] estudian", explicó Sabrido en una entrevista radiofónica concedida el pasado 14 de abril.

Representantes de los municipios de la comarca de la Sagra —Olías del Rey o Illescas, entre otros— han apremiado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a buscar soluciones al colapso de la vía terrestre más importante de esta zona, un camino del que dependen miles de puestos de trabajo.

Page ha abundado en la necesidad de "más infraestructuras", una petición que ha relacionado con el éxito del país y la buena marcha de la economía. "Se nos han quedado pequeños hasta los tendidos eléctricos", ha indicado como ejemplo del impulso por hacer que ha solicitado una vez más.