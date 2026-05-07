El PSOE carga contra la rebaja fiscal propuesta por Paco Núñez y le acusa de buscar "suprimir sanitarios y profesores"

El PSOE de Castilla-La Mancha ha cargado contra la propuesta fiscal presentada por el PP regional y ha acusado a los 'populares' de prometer bajadas de impuestos desde la oposición mientras sus alcaldes "hacen lo contrario" allí donde gobiernan.

La portavoz socialista de Hacienda y Presupuestos en las Cortes regionales, Silvia Fernández, ha respondido así al plan anunciado por el presidente del PP autonómico, Paco Núñez, que contempla una rebaja de 400 millones de euros en el tramo autonómico del IRPF y nuevas deducciones fiscales dirigidas a familias, vivienda y zonas rurales.

Durante el debate sobre fiscalidad celebrado este jueves en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, Fernández ha criticado que el modelo del PP sea "el de las promesas fiscales" y esté dirigido "solo a unos pocos".

La diputada socialista ha asegurado que "nueve de cada diez alcaldes y alcaldesas del PP en municipios de esta tierra donde gobiernan han hecho lo contrario" de lo que ahora prometen, en referencia a una supuesta subida de impuestos municipales.

Frente a ello, ha defendido la política fiscal aplicada por el Gobierno de Emiliano García-Page, que, según ha sostenido, está orientada "al conjunto de la ciudadanía" y especialmente a las familias, las rentas medias, los habitantes de zonas despobladas, las empresas y los jóvenes.

Carga impositiva

Fernández ha afirmado que Castilla-La Mancha es actualmente "una de las comunidades autónomas con más deducciones fiscales en el tramo autonómico", incluso por encima de regiones gobernadas por el PP como Comunidad de Madrid o Extremadura.

Asimismo, ha defendido que la región es "la tercera comunidad autónoma con menos impuestos propios" y "la cuarta en la que menos IRPF se paga" al sumar los tipos máximos y mínimos.

La portavoz socialista ha ido más allá y ha acusado al PP de querer recortar servicios públicos si llega al Gobierno regional. "Ustedes lo que quieren bajar y suprimir son los sanitarios, los profesores, los orientadores de oficinas de empleo, los trabajadores de la dependencia, la oferta de empleo público, el apoyo a la inversión empresarial, las infraestructuras sanitarias, las escuelas rurales, las urgencias en centros sanitarios o la adquisición de tecnología sanitaria y educativa”, ha denunciado.

Las declaraciones llegan después de que el PP detallara una propuesta de reforma fiscal con la que pretende rebajar el IRPF autonómico mediante una nueva escala de tipos más reducidos. El plan contempla bajar el tipo mínimo del 9,5 % al 8,5 % y el máximo del 22,5 % al 20,5 %, además de introducir nuevas deducciones fiscales.

Los 'populares' justifican esta iniciativa como una respuesta a los efectos de la inflación sobre la renta de los castellanomanchegos y buscan situar la fiscalidad en el centro del debate político en la región.