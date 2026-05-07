Castilla-La Mancha no tiene techo: la región rebasa los 2,16 millones de habitantes al sumar casi 8.000 nuevos ciudadanos

Castilla-La Mancha sigue pulverizando sus números de población. Según la Estadística Continua de Población publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el primer trimestre de 2026 la región ha marcado un nuevo récord histórico al sumar 2.162.571 habitantes, 7.832 personas más.

Este incremento del 0,36 % supera a la región como la segunda comunidad que más crece en población en el conjunto del país por detrás de la Comunidad Valenciana (0,39 %) y por encima de la media nacional que se sitúa en el 0,20 %. En términos interanuales, Castilla-La Mancha ha sumado 31.721 nuevos habitantes (1,49 %).

De los 2.162.571 castellanomanchegos empadronados, 1.088.362 son hombres y 1.074.209 mujeres. Respecto a los 7.832 nuevos habitantes, también se aprecia mayoría masculina (4.735) por 3.096 mujeres.

Si diseccionamos los datos por provincias, todos los territorios de Castilla-La Mancha suman nuevos ciudadanos a excepción de Cuenca, que presenta números negativos.

En este sentido, Toledo se consolida como la provincia con más habitantes de la autonomía y también la que más crece en este trimestre. De hecho, en los primeros tres meses del año ha contabilizado 3.729 habitantes más hasta alcanzar los 775.149 residentes.

La segunda que más ha crecido es Albacete con 1.677 personas más llegando a los 394.473 habitantes, seguida de Guadalajara con 1.481 habitantes más (293.031 en total) con Ciudad Real en cuarto lugar, que suma de 1.134 habitantes más y ya contabiliza 499.154 residentes.

En el otro extremo se sitúa Cuenca, única provincia que perdió población, 190 habitantes, concretamente.

De los 2.162.571 habitantes censados en Castilla-La Mancha, 1.880.584 son de nacionalidad española (939.789 son hombres y 940.795 mujeres) por 281.987 extranjeros (148.573 hombres y 133.414 mujeres).

Datos nacionales

A nivel nacional, la población residente en España aumentó en 97.021 personas durante el primer trimestre del año, un 0,20 % más que a final de año y se situó en 49.687.120 habitantes a fecha 1 de abril de 2026, el máximo de la serie histórica.

Este crecimiento poblacional se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero ya que el número de las nacidas en España disminuyó.