Paco Núñez promete respaldar con dinero las fiestas de Interés Turístico si es presidente de Castilla-La Mancha

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha abordado la necesidad de que las fiestas declaradas de Interés Turístico Internacional, Nacional y Regional en Castilla-La Mancha cuenten también con un reconocimiento económico por parte del Gobierno autonómico como "incentivo al enorme esfuerzo que realizan miles de personas para mantener vivas nuestras tradiciones, nuestra cultura y nuestra capacidad de atraer turismo y generar riqueza".

Núñez ha realizado estas declaraciones desde Almansa, municipio del que ha sido alcalde durante siete años y donde ha asistido a la Embajada organizada por la Agrupación de Comparsas de Moros y Cristianos con motivo de sus fiestas, declaradas de Interés Turístico Internacional y consideradas una de las grandes referencias culturales y festivas de Castilla-La Mancha.

El líder de los 'populares' de la región ha destacado que Almansa es "un ejemplo de cómo una ciudad entera se vuelca con sus tradiciones, convirtiendo sus fiestas en un motor económico, turístico y cultural que proyecta el nombre de Castilla-La Mancha dentro y fuera de España", ha informado el PP en un comunicado.

Además, ha recordado que esta festividad reúne historia, música, tradición y participación popular. Por ello, ha insistido en que las declaraciones de Interés Turístico "no pueden quedarse únicamente en un reconocimiento institucional", sino que deben ir acompañadas de medidas concretas de apoyo por parte de la Junta de Comunidades, para propiciar que sigan creciendo y siendo motor de atracción turística de la región.

"Cuando llegue a la Presidencia de la Junta, pondremos en marcha una línea específica de ayudas económicas para las fiestas declaradas de Interés Turístico Internacional, Nacional y Regional, porque detrás de cada celebración hay asociaciones, comparsas, voluntarios y familias enteras que trabajan durante todo el año para mantener vivo el patrimonio cultural de nuestra tierra", ha afirmado.

Elemento de identidad

Núñez ha apuntado que "Castilla-La Mancha tiene un patrimonio festivo extraordinario", razón la que "el Gobierno regional debe pasar de las palabras a los hechos" y "apoyar de verdad a quienes hacen grande nuestra tierra y convierten nuestras tradiciones en un elemento de identidad y desarrollo económico".

Por último, el máximo responsable de los populares en la región ha puesto en valor la singularidad de las fiestas de Almansa, destacando que "son únicas porque combinan la esencia de los Moros y Cristianos, tradicionalmente levantinos, con la tradición manchega que representan las Juntas Festeras de Calles".

Una unión, ha señalado, "que convierte a Almansa en un lugar extraordinario por contar con unas fiestas singulares, llenas de colorido, música, tradición y sentimiento, capaces de emocionar a quien las vive y de proyectar nuestra identidad cultural dentro y fuera de nuestra tierra".