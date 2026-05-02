Muere José María Cruz Novillo, el diseñador conquense que dio imagen a grandes símbolos de la España democrática

El artista gráfico José María Cruz Novillo, referente del diseño español y autor de algunos de los símbolos visuales más reconocibles del país, ha fallecido a los 89 años. Natural de Cuenca, deja tras de sí una trayectoria decisiva en la identidad gráfica de la España contemporánea, con obras tan emblemáticas como los logotipos de Renfe, Correos, el puño y la rosa del PSOE o la bandera y el escudo de la Comunidad de Madrid, precisamente en la jornada en la que esta región celebra su fiesta autonómica.

La noticia de su fallecimiento, adelantada por la revista especializada Gráffica, ha provocado numerosas reacciones en el ámbito político, cultural e institucional, que han coincidido en destacar la magnitud de su legado artístico y profesional.

Cruz Novillo fue una de las figuras esenciales del diseño gráfico en España. Su trabajo ayudó a modernizar la imagen de instituciones, empresas y organismos públicos durante la Transición y las décadas posteriores, convirtiéndose en uno de los grandes arquitectos visuales del país. Su estilo, basado en la claridad, la sencillez formal y la potencia simbólica, logró que muchas de sus creaciones trascendieran su función original para integrarse en la vida cotidiana de varias generaciones.

Además de su faceta como diseñador corporativo, también dejó una profunda huella en el mundo del cine. Fue autor de carteles de películas de directores fundamentales como Luis García Berlanga, Carlos Saura o Víctor Erice, contribuyendo también desde el lenguaje gráfico al imaginario cultural español.

Legado imborrable

Su trayectoria fue reconocida con numerosos galardones, entre ellos el Premio Nacional de Diseño en 1997 y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, distinciones que avalaron una carrera marcada por la excelencia y la innovación.

En los últimos años continuó vinculado a la creación a través del estudio Cruz más Cruz, que compartía con su hijo, Pepe Cruz, también diseñador. Desde este espacio mantuvo viva su vocación creativa y siguió participando en nuevos proyectos. En 2024, el estudio firmó el cartel del documental La guitarra flamenca de Yeray Cortés, ópera prima de C. Tangana, demostrando la vigencia de su mirada artística incluso en sus últimos años.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha lamentado la pérdida y ha subrayado el "legado inmenso e imborrable" del artista conquense. En sus redes sociales, el jefe del Ejecutivo autonómico ha asegurado que "si hay alguien a quien seguiremos recordando cada vez que miremos los símbolos y diseños de la España democrática, es al conquense Pepe Cruz Novillo", al tiempo que ha destacado que su obra "forma parte de la memoria colectiva" del país.

Si hay alguien a quien seguiremos recordando cada vez que miremos los símbolos y diseños de la España democrática, es al conquense Pepe Cruz Novillo. Su obra forma parte de la memoria colectiva de nuestro país y deja un legado inmenso e imborrable.



Mi más sentido pésame a sus… https://t.co/iX9uJfsCoX — Emiliano García-Page (@garciapage) May 2, 2026

También el presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, ha mostrado su pesar en redes sociales, donde ha definido al creador como “un conquense universal”. En su mensaje, ha señalado que su obra “no necesita presentación” porque “está en la vida cotidiana de millones de personas”, y ha recordado que desde Cuenca llevó su talento a toda España, dejando una huella que va mucho más allá del diseño.

Por su parte, el alcalde de Cuenca, Darío Dolz, también ha trasladado sus condolencias por la muerte de quien ha definido como un "diseñador clave de logos que forman parte del imaginario colectivo nacional".

Con la muerte de José María Cruz Novillo desaparece uno de los grandes nombres de la creación visual española, un artista cuya obra logró algo reservado a muy pocos: convertir el diseño en memoria compartida. Sus símbolos seguirán presentes en estaciones, cartas, instituciones, banderas y en la retina de millones de ciudadanos.

Desde EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha nos unimos al dolor de familiares y amigos por la pérdida de un conquense universal y memorable, cuya huella quedará para siempre en la memoria cultural de Castilla-La Mancha y de toda España.